SLABA NA NJEGA: Anita uverena da postoji šansa da ozvaniči odnos sa Filipom, Luku u potpunosti otpisala, pa spomenula Teodoru Delić! (VIDEO)

Stavila sve karte na sto!

Anita Stanojlović bila je naredna sagovornica Drveta mudrosti u Rajskom vrtu, te je progovorila o odnosu sa Filipom Đukićem.

- Zdravo, Anita, kako si od jutros? - upitalo je Drvo.

- Nisam loše. Filip i ja smo sada dobri, to je najnovije što se izdešavalo - rekla je Anita.

- Kako stoje stvari kada je reč o tvom odnosu sa Filipom? - upitalo je Drvo.

- Veoma me je povredio kada se sve ono izdešavalo. Ja sam njega peckala kad je reč o odnosu sa Majom, ali ćemo sve dalje videti. Neću nigde da žurim. Pustiću, šta bude biće - rekla je Anita.

- On je rekao da ne bi mogao da bude u ozbiljnom odnosu sa tobom - reklo je Drvo.

- Znam, zbog toga što imam dete. Kod njega se stvari menjaju, ja njega nikad ne mogu da držim za reč. Da mislim da sam mu najdraža od svih, to mislim, ne mogu da lažem - rekla je Anita.

- Šta misliš o njegovom odnosu sa Teodorom? - upitalo je Drvo.

- On se zavozao tad, ali ona nije njegov tip devojke. Ne bi imao o čemu da razgovara sa njom. Kad je pijan, sa bilo kojom može da bude. Nije mogao da prizna da to nije to, pa mu je savršeno došla svađa sa Bebicom, kako bi prekinuo odnos sa Teodorom - kazala je Teodora.

- Anita, čujem glasine među takmičarima da postoje simpatije između Luke i tebe, da li su tačne? - upitalo je Drvo.

- To je krenulo da se priča onog trenutka kada sam ja bila posvađana sa Filipom. Ja mislim da je Luka klasičan folirant, ne ume da se ponaša. Iskren je, lep je, ima nešto u sebi, ali je isto tako i veoma loš, kada je reč o ponašanju, a na sve to je i Filipov drug - rekla je Anita.

Autor: S.Z.