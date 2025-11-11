NIJE MI SVEJEDNO: Anita priznala da nije imuna na Anđela, otkrila šta joj je na duši i da li veruje u njihovo POMIRENJE! (VIDEO)

Stavila sve karte na sto!

Naredno pitanje tokom Igre istine, Miki Dudić je postavio Aniti Stanojlović.

- Anita, da li imaš simpatije prema Milanu Stojičkoviću? - upitao je Miki.

- Ne, zaista. Nema tu nikakvih simpatija. Ne planiram ovde da imam bilo kakav emotivan odnos više. Šta je bilo sa Filipom, bilo je. Družim se sa Milanom, to je to. Kada bih ti rekla da sam rekla Aneli da mi je pisala Janjuševa i njena podrška, a da se ona sakrila iza mantila, kako bi reagovao? - upitala je Anita.

- Nemoj da lažeš. Prvo sam rekla Vesna, a posle Robin, ne laži da sam tako reagovala - rekla je Aneli.

- Ne znam šta da kažem. Dobro, šta sad, podrška kao podrška. Rekao je Luka. Asmine, kako bi reagovao kada bi Aneli i ja postali roditelji? - kazao je Luka.

- Bilo bi mi drago, kako da kažem, ne bih bio presrećan, jer se to mene ne tiče, ali bih voleo da onda Noru gledaš kao svoje dete. Ja bih voleo da kažem da je Aneli najbolja žena, da sam ja bio najbolji muškarac, ali ne mogu to da kažem. - kazao je Asmin.

- Anita, da li imaš emocije prema Anđelu. Reci mi, kao što si meni rekla - kazala je Maja.

- Volim da, da. Nisam verovala da će mi ovako biti kad sam ušla. Želela bih da se pomirim sa njim da znam će biti dobro, ali s obzirom na to da znam da bih patila, jer nema šanse da sve bude idealno, onda ne. Krivo mi je jer naš odbnos više ne postoji, jer smo mogli da imamo sve - kazala je Anita.

