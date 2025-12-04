Dokazala je da su vaše ljubavi kanta: Dača shvatio da je Maja institucija i takmičarima brutalnu istinu sasuo u lice! (VIDEO)

Maju Marinković vinuo u nebesa!
U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Anitu Stanojlović, Aneli Ahmić i Teodoru Delić.
- Maja je za vas tri institucija - glasilo je pitanje.
- Slažem se - rekla je Teodora.
- Slažem se - rekla je Anita.
- Ja se ne slažem. Šta sam ja to radila što nije Maja? To je to - odgovorila je Aneli.
- Šta imam ja da se upoređujem s Majinim fanovima, boli me uvo - rekla je Teodora.
- U Anelinom slučaju je Maja dokazala da je ljubav koju je Luka predstavljao apsolutno sr*nje. Takođe kada su Teodora i Filip krenuli da se muvaju, ona je dokazala da Filip sve laže i da Teodora radi neke stvari iz koristi. Potom kada su Filip i Anita u pitanju, Maja je pokazala da se Filip vraća njoj i zato je Maja prešla igricu. Ona nije ništa bila bolja ranije, ali u ovoj sezoni je mnogima poskidala maske - rekao je Dača.
- O kakvoj ljubavi pričate vi? Ja s Teodorom nisam mogao da se opustim sem u izolaciji kad nije bilo nikoga. Mi nismo imali ljubav i zaljubljenost već privlačnosti - rekao je Filip.
- Ti moraš da znaš da kad ti neko kaže da bi bio s muškarcem, i ti nastaviš da se družiš s njim što znači da si peder - rekao je Bebica.
- Odakle tvom ocu da je Teodora pr*stitutka, to si morao ti da mu kažeš - rekao je Dača.
- Ukoliko njegov otac poštuje njega, ne treba mene da dira - rekla je Teodora.
