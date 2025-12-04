Bila bi i dalje u Bujanovcu da nije bilo njega? Bora Santana razvezao jezik i opleo po Milici Kemez, ovo boli! (VIDEO)

Upalio vređalicu!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Boru Santanu.

- Zašto dozvoljavaš da te jedna Anastasija z*jebava? Ti si dobar, vredan, poznat, mnogo prijatelja, mnogo se poznatih druži s tobom. Ti jednostavno imaš sve, a da nije bilo tebe možda bi Milica i dalje bila u Bujanovcu, a ne bi se izoperisala i glumila ribu? - glasilo je pitanje.

- Ona je mlada, shvatiće neke stvari. Znam šta joj je smetalo i videćemo kako će šta biti. Što se tiče Milice, videli su ljudi šta je bilo. Ne znam ni koliko je operacija imala, ona samo ode i vrati se izoperisana - rekao je Bora.

Naredno pitanje bilo je za Minu Vrbaški.

- Mina, stav i karakter su ti nula. Pričaš s Aneli koja ti je svašta rekla za majku i brata? - glasilo je pitanje.

- Jeste, nisam ništa bolja ni gora od ovih ljudi ovde - rekla je Mina.

- Vi nemate stavove i mišljenja, vi se pljujete i onda ližete. Katastrofa je to što vi radite. Pokazala je veliko nepoštovanje prema bratu za kog je radila zadatak da ga vidi za rođendan - rekao je Uroš.

Autor: N.Panić