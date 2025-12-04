Posle kažu da sam dobar, a ja mentol: Anđelo shvatio kolika mu je Anita greška, pa Aneli otkrio sve detalje afere Bajadera! (VIDEO)

Sve joj otkrio!

Aneli Ahmić želela je da sazna više informacija od Anđela Rankovića o prošlosti Anite Stanojlović i čuvenoj aferi ''Bajadera'', a on je otkrio sve što zna i što je video svojim očima.

- Kad sam sa Rajačićem radila neki zadatak i muvala se, isto sve kao sa Anitom. Bila sam osuđena najstrašnije - rekla je Aneli.

- Ma blam me, posle kažu da sam ja normalan. Šta sam ja radio bre, ja sam dečko mentol - dodaje Ranković.

- Kad je taj snimak izašao, sad ili? - upitala je Ahmićeva.

- Ja sam video kad sam izašao iz Elite 7 - odgovorio je Anđelo.

- To neko objavio je l'? - upitala je Aneli.

- Da - odgovorio je on.

- Kakav je snimak? - upitala je Aneli.

- Slagaću te sad kako su bile tačno situacije, ali na snimku se vidi kako ona ulazi u sobu i onda za njom jedan lik, koji potom izlazi sam i go je u peškiru. Sledeća je scena kako ona izlazi iz sobe u koju su ušli neka dvojica - rekao je Ranković.

- Kad je to bilo? - upitala je Aneli.

- Pre šestice mislim - rekao je Anđelo.

- Je l' Matora znala za taj snimak? - upitala je Aneli.

- Jeste jer je Žana nešto spomenula - rekao je Anđelo.

- Gde je to moglo da se gleda? - upitala je Aneli.

- To su neke fan stranice kačile, ali ona je meni rekla: ''Ovo je snimak, to nije bilo tako''. Posle toga je htela da ih tuži, ali na kraju nije valjda. Vidiš da je Asmin sad poludeo i rekao sve - rekao je Anđelo.

- Koji hotel? - upitala je Aneli.

- Pa ta Bajadera, zato Anitu tako zove. Sad kad Asmin kaže onda drugačije sve zvuči i izgleda. Nisu mi bile jasne neke stvari, ali sad su mi jasne - završava Anđelo.

Autor: N.Panić