HITNO OGLAŠAVANJE BILJANE VUJOVIĆ! Nakon što je Aneli izrekla salvu uvreda na njen račun, pa razvezala o njoj i Luki: On će izaći kao NAJVEĆI LUZER

Nije se libila da iskaže svoj stav!

Aneli Ahmić tokom emisije ''Pitanja gledalaca'', ponovo je iskoristila priliku da baci ljagu Biljanu Vujović, majku njenog partnera Luke Vujovića. Tom prilikom, ona je istakla da je ona istrajna u nameri da je razdvoji od njega, te je otkrila da je veoma razočarana u nju, iz njoj znanih razloga.

Usled svega izrečenog, Biljana de hitno oglasila za portal Pink.ra, te je prokomentarisala novonastalu situaciju.

Biljana je otkrila da je nevoljno primila Anelinog i Lukinog psa Leu u svoj dom, kako bi im pokazala da i pored pregršt privatnih obaveza, želi da im pruži podršku, ali da Ahmićeva nije pokazala ni gram razumevanja za nju.

- Da krenem od Lee... Luka odlično zna da nisam želela Leu iako sam veliki ljubitelj životinja, samo iz razloga što je hiperaktivna, a ja imam 60 godina i mnoštvo obaveza. Učinila sam im ali pod uslovom da prvom prilikom poklone Ivanu koji je baš zavoleo. Ušli su u rijaliti i zaboravili na obećanje. Ceo život imam isključivo pudlice. Dobila sam pre neki dan mini maltešku pudlicu od Maje Nikolić u znak zahvalnosti za pesmu koju sam joj napisala i sa kojom je prezadovoljna. Toliko o Lei. Što se tiče režiranja za koje me Aneli optužuje, mogu samo da se nasmejem. Bilo bi morbidno da napišem scenario u kom će moj sin biti omraženi lik napolju radi svojih postupaka. Čula sam i da me " čekaju " za Novu Godinu. Žao mi je .. ali ove godine cu Novu Godinu provesti uz one koji me vole i poštuju i nikakav cirkus me ne interesuje. To nije moj nivo, pogotovo što nikada ne bih mogla adekvatno da odgovorim na uvrede ili bilo šta drugo što je laž. Javno ne! Primetila sam da tu činjenicu mnogi zloupotrebljavaju što u rijalitiju, što na instagramu, tik toku itd. Tri osnovne stvari za sreću su da radiš posao koji voliš, da lepo živiš od tog rada i da nisi u sukobu sa okolinom. Ja imam uslove za sreću, a moj sin samo neka nastavi da se svađa, neka gubi honorare i nek izađe napolje kao najveći luzer. Sve što postoji se nalazi na Pink.rs-u, a to je da nikada necu podržati odnos pun uvreda i izdaje , evo neka se odnosi na obe strane. Gde nema poštovanja, nema ni ljubavi . Ja bar tako gledam . Ali ko sam ja? Majka? Pa sta?! - porućila je Biljana.

