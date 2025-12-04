JEDVA ČEKAM DA... Vanja Živić otkrila Toši kako se oseća nakon povratka u Belu kuću, pa najavila žestoko verbalno REŠETANJE učesnika! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Robot Toša porazgovarao je sa Vanjom Živić, nakon što se ona nakon saniranog zdravstvenog problema vratila u Belu kuću.

- Vanja, šta ima? - upitao je Toša.

Ima svašta. Ja mislim da me je sve skoro šokiralo. Svađa Milene i Aneli, odnos Bebice i Teodore, kao i pomirenje Luke i Aneli. Doduše, pomirenje, Aneli i Luke me je najmanje iznenadilo, iskreno - kazala je Vanja.

- Kako se osećaš? - upitao je Toša.

- Fenomenalno. Osećam se kao da sam se vratila kući. Jedva čekam da komentarišem novonastale situacije. Mnogo je dešavanja, pa moram dobro i da izanaliziram situaciju - kazala je Vanja.

Autor: S.Z.