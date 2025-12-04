Stigle vesti iz Rume! Viktorova porodica za Pink.rs otkrila da li je Mina njihova nova snajka, a evo šta kažu za Gagićev karambol sa Terzom

Iskreni do koske!

Viktor Gagić, devetnaestogodišnji džudista iz Rume, privukao je ogromnu pažnju javnosti, što zbog svog fizičkog izgleda, a što i zbog uspeha koje je do sada za, mnogi bi rekli, tako malo godina, postigao u sportu kojim se bavio do samog ulaska u rijaliti.

Kako je Viktor ćaskao sa Minom Vrbaški na žurki, to je izazvalo gnev njenog bivšeg dečka Borislava Terzića Terze, koji ga je napao, te je tako moralo da reaguje obezbeđenje i nastao je pravi karambol. I pored mnoštvo uvreda koje su te večeri pale, njih dvojica su pružili jedan drugome ruku.

S druge strane, on je te iste večeri razgovarao i flertovao sa Minom Vrbaški, s kojom se i nešto ranije očijukao, a ekipa portala Pink.rs stupila je u kontakt sa njegovom porodicom, koja nam je otkrila kako gleda na skandal sa Terzom, na flert sa Minom, ali i to da li bi želeli da im upravo ona, bude snajka.

- Što se tiče sukoba sa Terzom, Viktor nije imao sukob sa njim, već Terza lični sukob sa samim sobom i svojom ljubomorom. Ono što nam smeta, jesu pretnje od strane učesnika koji nisu deca, već zreli ljudi koji u sukobu znaju samo da prete dolaskom na kuće i nekim svojim strašnim drugarima. Naš jezik za elokventne ljude je zaista bogat da se u cilju vređanja može upotrebiti dovoljno argumenata bez pretnji porodici - kažu članovi Viktorove porodice za Pink.rs, a potom su se osvrnuli i na njegov flert sa Minom:

Viktor jeste mlad dečko, koji je iz srednje škole otišao u Elitu, a sasvim zreo da sam zna koji je najbolji izbor za njega. Greške u životu su svi imali, neće ni on biti izuzetak, a naše je da ga podržimo u svemu i budemo tu za njega. Možemo samo da ga posavetujemo, a njegovo je da odluči da li će ga usvojiti ili ne

Autor: Nikola Žugić