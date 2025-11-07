AKTUELNO

Zadruga

Moje dete za Novu godinu želi SREĆU: Aleksandra na korak da zaplače zbog ćerke, pa se obratila Urošu: Dete ima oba živa roditelja, pusti je da bude srećna (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Iskreni do koske!

Darko Tanasijević i Joca novinar nastavili su razgovor sa Aleksandrom Nikolić i Milovanom Minićem.

- Kada si poslednji put videla ili čula ćerku - pitao je Darko.

- Ja sam ga zamolila, ja sam pitala nju na video poziv pred njim, ja sam rekla da bih došla u Sombor. Da, ima 20-ak dana. Mi smo išli u Sombor, dozvolio je, išle smo svuda, a od tada je nisam čula. Imam informaciju da kada je čula da me neće videti, da je plakala, nije mi rečeno šta je on njoj rekao, ja znam da on priča ružne stvari o meni, jako ružne. Neverovatno mi je da meni malo dete tako kaže: "Ja znam da tata laže mama", stvorio je neki autoritet da se mala plaši da mu kaže da želi da živi kod mene - rekla je Aleksandra.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni je bilo emotivno kada si se rasplakala i kada si rekla da ti je neprijatno da pričaš javno, ali da ti je drago jer sve to ostaje pa će videti i razumeće koliko sam se borila za nju

- Kaže ona meni: "Šta je mama, tata te pobeđuje u igrici?", vidi ona, ona oseti - rekla je Aleksandra.

- Zamisli dokle to ide da oni daju detetu crtež Marijanin da daje Aleksandri. Meni da Anastasija traži da crtam da odnese tati, ja bih rekao da to nije lepo - rekao je Milovan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam u početku bila kao da je prevarena, ali ja nemam više razumevanja za Marijanu, jer i ja sam majka. Danas mi je stiglo sto poruka od muškaraca, poručila bih da niko ne koristi decu u borbi protiv partnera. Stop tome da se deca koriste u takve svrhe - rekla je Aleksandra.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Pinkove Zvezde

Bravo za pevanje večeras, bravo za izgled: Aleksandra pevala poput Done Ares, pa pokupila pregršt komplimenata (VIDEO)

Zadruga

Bez dlake na jeziku! Karić posle malog budžeta zamerio Stefani JEDNU STVAR, Stanić je demolirao: Terza je uvredio njeno dete u svađi, a dobio je... (V

Zadruga

Pa ovo je BOLESNO: Nerio šokiran Sitinim željama da prevari Hanu s Radom, Todorovićka joj poručila: Neću vam biti snajka, imate vi svoju! (VIDEO)

Zadruga

Od kada sam je video, nije svejedno: Janjuš priznao kakav stav ima prema Aneli, Asmin stao u njenu zaštitu i ŠOKIRAO sve (VIDEO)

Domaći

Ja živim za dan da opet postanem otac i da sve nadoknadim: Luka otvorio Aneli dušu o njihovoj bebi, zajedničkim snagama priželjkuju ćerku (VIDEO)

Zadruga

VEZA IM JE NA ''IZDISAJU''?! Bebica i Teodora progovorili o sve učestalijim sukobima zbog Gačića, pa priznali da li se i zbog čega menjaju! (VIDEO)