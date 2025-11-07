Moje dete za Novu godinu želi SREĆU: Aleksandra na korak da zaplače zbog ćerke, pa se obratila Urošu: Dete ima oba živa roditelja, pusti je da bude srećna (VIDEO)

Iskreni do koske!

Darko Tanasijević i Joca novinar nastavili su razgovor sa Aleksandrom Nikolić i Milovanom Minićem.

- Kada si poslednji put videla ili čula ćerku - pitao je Darko.

- Ja sam ga zamolila, ja sam pitala nju na video poziv pred njim, ja sam rekla da bih došla u Sombor. Da, ima 20-ak dana. Mi smo išli u Sombor, dozvolio je, išle smo svuda, a od tada je nisam čula. Imam informaciju da kada je čula da me neće videti, da je plakala, nije mi rečeno šta je on njoj rekao, ja znam da on priča ružne stvari o meni, jako ružne. Neverovatno mi je da meni malo dete tako kaže: "Ja znam da tata laže mama", stvorio je neki autoritet da se mala plaši da mu kaže da želi da živi kod mene - rekla je Aleksandra.

- Meni je bilo emotivno kada si se rasplakala i kada si rekla da ti je neprijatno da pričaš javno, ali da ti je drago jer sve to ostaje pa će videti i razumeće koliko sam se borila za nju

- Kaže ona meni: "Šta je mama, tata te pobeđuje u igrici?", vidi ona, ona oseti - rekla je Aleksandra.

- Zamisli dokle to ide da oni daju detetu crtež Marijanin da daje Aleksandri. Meni da Anastasija traži da crtam da odnese tati, ja bih rekao da to nije lepo - rekao je Milovan.

- Ja sam u početku bila kao da je prevarena, ali ja nemam više razumevanja za Marijanu, jer i ja sam majka. Danas mi je stiglo sto poruka od muškaraca, poručila bih da niko ne koristi decu u borbi protiv partnera. Stop tome da se deca koriste u takve svrhe - rekla je Aleksandra.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić