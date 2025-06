Iskreni do koske!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Stefanu Kariću kako bi izneo svoje mišljenje o podeli budžeta Stefani Grujić.

- Iskreno, kao da me je slušala šta sam pričao juče na intervjuu, slažem se sa svim, osim s tim da se perem, ne znam zbog čega?! Zameram joj ovo što je rekla za majku, sve ostalo je očekivano - rekao je Karić.

- On je pričao ovde da je imao loše postupke i smatram da je došao da pokaže neku drugu stranu. Moje mišljenje je da je on to pokazao u prošlim sezonama - rekla je Stefani.

- Podela budžeta mi je do jednog trenutka bila okej, posle nije. Fascinantno mi je da je dala Terzi srednji budžet, s obzirom da je Terza uvredio njeno dete u svađi sa Matorom, to mi je katastrofa. Matora je stvarno bila kritična u tom odnosu i vezi, ali mislim da zataškava svoje probleme sa Munjom. Mislim da je podelila budžet po Munjinoj direktivi - rekao je Stanić.

- Ostao sam zatečen onim što mi je rekla, zamerila mi je odnos sa Matorom, Matora mi je bolji drug nego što mi je ikada bila Stefani. Ako ste zajedno, valjda ste zajedno, zato sam rekao Munji da neću da razgovaram sa njim...Nisam znao da smo tako u lošim odnosima, bili smo jedno za drugo tu, čak i kada nešto treba, davali smo. Ti cele sezone pričaš da znaš šta sa mnom radiš - rekao je Ivan.

- Ivane, ne šaltaj te priče ovim budalama, ti si ku*ac - rekla je Kačavenda.

Autor: Nikola Žugić