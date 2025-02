Iskreni do koske!

Naredna je nominaciju iznela Aneli Ahmić.

- Počeću od Aleksandre. Od početka smo imale svađe, imamo konstantno konflikte. U suštini, ja nemam neko katastrofalno mišljenje o njoj, ona je ta koja uvek izazove konflikt između nas dve. Kada god ti poželim reći, ti skočiš i ne dozvoliš mi. Ti kažeš da sam ja kvarna i da ti znam zabiti na kvarno, što nije istina, ti sve shvataš previše lično. Zato me i nerviraš i mislim da ćemo imati sukobe do kraja. Da si malo smirenija, ti jednostavno ne trpiš kritiku, moraš da poradiš na toj samokontroli. Što se tiče mog i tvog odnosa na dalje, tu smo, sada smo u korektnim odnosima, ali verujem da ćemo se svađati na dalje jer ću ja iznositi svoje mišljenje, što ne znači da ga neću menjati. Nemam ništa protiv tebe, sviđa mi se jako tvoja mama, hoću sa njom da se družim. Meni je tvoja mama bolji čovek od tebe, ona je žena koja je dala do znanja nama da, koji imamo sukob sa tobom, da ima razumevanja. Videli smo kako se ponela po Kačavendi koja te ja najgore gazila, nije je htela gaziti, nije ni mene htela nagaziti - rekla je Aneli, a onda se osvrnula na Karića:

- Stefane, ti si meni jako drag, ti si svaki put pozdravljen u mojim čestitkama, to znači da te svi moji poštuju. Bilo je naših konflikata, jesam pogrešila prema tebi, odmah sam ti se izvinila javno. Za poželeti si i za brata i za zeta, napala sam te zbog tvog tate, ali mi smo spustili loptu, mislim da ćemo se Osman i ja družiti. Šaljem Aleksandru, ostavljam Stefana - dodala je ona.

Voditeljka Ivana Šopić dala je, nakon Aneli, reč Anđeli Đuričić.

- Nije se nešto specijalno promenilo od prošlog puta. Sada smo Aleksandra i ja u okej odnosima, što se mene i tebe tiče, nadam se da će ostati ovakav odnos. Ja nemam lošu nameru, ali kada nešto iskomentarišem, ti se uvrediš...U ovom trenutku, nažalost, jeste se mnogo loših stvari pripisalo, ali to ne znači da si najgora, jer su i mene svi osuđivali, nisam bila najgora! Po meni, nisi toliko zaljubljena u njega, više on ima emocija, ne verujem da se i on toliko zaljubio, ali se on više daje. Mislim da treba da se povučeš, vidim da si mnogo jača imaš najvažniju podršku. Što se tiče Stefana, mi imamo odličan odnos, za mene si dobar prijatelj, dobar partner, to si pokazao i pre tri godine. U suštini si realan, ima momenata kada si i pristrasan, to je normalno, svi to imamo nekada. Nadam se da se nikada više neće dogoditi da nas neko spaja, jer mi to jako smeta, a ti si zauzet, a i te priče su bez ikakvog osnova. Šaljem Aleksandru, ostavljam Karića - rekla je Anđela.

- Da li si ikada osetila da sam neprijatelj tvoje veze - pitao je Stefan.

- Nisam osetila da si neprijatelj moje veze, ali smatram da nemate dobro mišljenje vas dvojica jedan o drugom, ali su se koplja lomila na našoj vezi - rekla je Anđela.

Autor: Nikola Žugić