BEZ DLAKE NA JEZIKU! Ivan se poverio Matoroj o detaljima se*sa sa Aleksandrom, pa do detalja izanalizirali njihov odnos (VIDEO)

Iskreni do koske!

Ivan Marinković došao je do Jovane Tomić Matore koja je sedela sama u dvorištu, te su započeli razgovor o Aleksandri Nikolić.

- Slušam Milovana juče kako priča...Nisam sve ispratila, ali me ne bi čudilo da se oni pomire. Ne ovde, i ovde okej, ali ne verujem ovde - rekla je Matora.

- Znaš, ja mogu da volim na tri fronta, sve ja mogu, najbolje da ništa ne radim...Ona je njega kao izdala, iako je on oženjen čovek. Pljuvao je mesec dana bez prestanka, bez blama, a mnogi su stali na njegovu stranu, iako nema prava...Kao da sam hteo na kvarno da joj napravim dete?! Pa šta ja, tako idem i pravim decu?! Rekla je da sam ja to namerno uradio. Okej, evo ja manipulišem, ali šta?! Treba zbog rijalitija?! To je to - rekao je Ivan.

- Poznavajući tebe, tebi se Aleksandra sviđa, ti si odlepio, to nema šta, ali šta poštuješ da te gazi?! Ne zaj*bavaj, pa nisi ti klinac - rekla je Matora.

- Kaže ona: "on mene pita kako je moguće da nisi odlepila za mnom", a jesam ja to pitao...Na šta liči da ona sada priča da sam ja manipulisao?! Treba da kažeš: "Shvatila sam vremenom da se nisam zaljubila" ili da joj se nisam dopao - rekao je Marinković.

- Evo sada ne postoji Aleksandra i Jelena, ti kao ne bi bio u rijalitiju?! Pa tebe više ima nego njih...Navikla se, odgovara joj, da ima emociju, nema. Bolje da bude s tobom, nego da ganja priču da je Milovan vređa - rekla je Matora.

- Desilo se to što se desilo, nije skroz, ona kaže: "Jao, šta ćemo sada da radimo?", ja sam rekao: "Ukapirao sam u tom trenutku, pošto nisi pitala, nisam ni ja", nije baš da je pitam u toku se*sa, niti ona mene da pita. Ja sam pazio, ali postoji mogućnost - govorio je Marinković.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić