Ona je znala najbolje sa mnom: Terza jedva dočekao da uzdigne Sofiju kad je shvatio koliko je Mina loša (VIDEO)

Iskreni do koske!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović procitala je pitanje za Borslava Terića Terzu.

Da li sada smatraš da se Mina ikad zaljubila u tebe?

- Nikad joj se preterano nisam sviđao, prijao sam joj kao drug. Drago mi je što se sve ovo izdešavalo i pokazala je pravo lice. Zamisli da smo bili zajedno šest ili sedam mesec, hvala ti Bože - rekao je Terza.

Filipe, kad ćeš se vartiti na drugu stranuz sobe, nedostaje nam da se šališ i družiš sa Majom i Asminom?

- Ne znam, ovde mi je sad do ja*a. Premestio sam se jer smo imali ono Bebica i ja - rekao je Filip.

Bebice, zar stvarno misliš da dobro poznaješ Teodoru kad je devojka na tvoje oči legla sa drugim?

- Poznajem je. Znam kad priča iskreno, kad ne priča, kad radi nešto iskreno, kad neiskreno. Ispada da ja pričam neku drugu priču koja nije tačna,a zapravo je ono što ja mislim - rekao je Bebica.

E moj Terza, da li te je Sofija ikad provocirala kao Mina? Sad vidiš šta si izgubio.

- Sofija je najbolje znala sa mnom, nikad nisam imao problem sa njom utorkom. Ja odem kod doktora, a ona ode i spremi večeru. Bila je brižna i pažljiva, nikad ne nije u crveno dovela kad su bile žurke. Svako od nas treba da vidi kako se devojka ponaša, da li psuje i da li vređa, takve devojke su loše - rekao je Terza.

Autor: A.Anđić