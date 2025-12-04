PINK.RS U POSEDU SNIMKA RAZGOVORA Asmina i Nikice koji dokazuje da je Sita prodala Durdžićev AUDI u delove, pogledajte i kako izgleda automobil oko kojeg se digla FRKA! (FOTO+AUDIO)

Istina izlazi na videlo!

U toku emisije "Pitanja gledalaca" došlo je do žestoke svađe između Aneli Ahmić i Asmina Durdžića, kada je Asmin optužio Situ Ahmić da je prodala njegov auto Audi A5 u delove, koji je bio uzet na lizing, mimo njegovog znanja.

Aneli je uporno demantovala tu tvrdnju, ali je Pink.rs došao u posed audio-zapisa razgovora Sitinog bivšeg muža, Nikice, i Asmina , u kom je Nikica sve potvrdio.

- Šta ćemo za mog audija? - pitao je Asmin.

- Videćemo, to je ozbiljna situacija. Ona će posle ubiti nekoga, biće spremna na sve vragove - rekao je Nikica.

- Je l' ona misli da se neće nikad saznati da je prodala auto u delove?

- Pa ne bi ona radila mnoge stvari da je imala mozga - rekao je Nikica.

- Je l' ona zna da je od banke auto? - pitao je Asmin.

Tom prilikom, Nikica je savetovao Asmina kako da se postavi u ovoj situaciji, ali i u mnogim drugim u kojima se i sam ranije našao s porodicom Ahmić, jer je, kako kaže, sve to prošao.

- Slušaj, kad sednemo ja i ti... Učinio si ono što sam ja hteo i želim ti pomoći da se nepravda ispravi. Da te naučim da sam povratiš sebe i da budeš dostojan. Nisi poštovao sebe za one stvari koje si činio. Ne znači da poštuješ sebe tako što gaziš druge. Ne bi hiljade ljudi bilo živo da sam razmišljao kao ti. Moraš da shvatiš koliko smo mali ljudi. Nisi smeo sebi dozvoliti da tako reaguješ. U ovim stvarima mi ne možeš parirati. Ja znam šta ti možeš i šta ne možeš u svakom trenutku. To što bi ti nešto uradio van mog i tvog dogovora, ne bi poštovao sebe. Želim ti pomoći da se ona ispravi. Ja ne bežim od onoga što sam ja loše radio i nikad neću bežati od nekih stvari. Nemoj da te to uzjari ili da ti radi ego - pričao je Nikica.

Kako će se situacija dalje razvijati i da li će Asmin isterati svoju pravdu – ostaje da ispratimo.

Autor: A.Anđić