Je l' shvataš da nisam tvoja devojka? Teodori pun kofer Bebičinog uhođenja, lupila mu šamar realnosti i vratila ga na fabričko podešavanje! (VIDEO)

Urnisala ga!

Nenad Macanović Bebica naljutio se na Teodoru Delić jer nije krenula s njim na spavanje već je ostala da sedi s Borom Santanom, zbog čega je on pobesneo.

- Ne shvatam šta je tvoj problem - rekla je Teodora.

- Ja ne shvatam šta je tvoj problem - rekao je Bebica.

- Čemu ove reakcije? - upitala je ona.

- Nećemo više komunicirati i to je to - otkrio je Bebica.

- Dobro, nećemo. Drži se toga i to je to - rekla je Teodora.

- Ukoliko funkcionišemo normalno i pričamo normalno, onda... - rekao je Bebica, ali ga je Teodora prekinula:

- Ti ćeš da mi određuješ šta ću ja da radim? Ti stvarno misliš da sam ja tvoja devojka?- upitala je ona.

- Ne mislim, ti si mi niko i ništa, to je to - rekao je Bebica.

- Je l' ti nisam niko i ništa? - upitala je ona.

- Ne, ti si mi meni sve, ali ti se ponašaš kao da si mi niko i ništa - rekao je Bebica.

- Moraš da shvatiš da ne možeš ti da radiš šta hoćeš, a sa mnom da upravljaš. Nisam ja tvoje vlasništvo, a to što pričamo to ne znači da ću 24h provoditi s tobom. Ne znam šta je tu sporno - rekla je Teodora.

- Okej, sve okej - rekao je Bebica.

- Ne razumem šta je problem - rekla je Teodora.

- Problem je što si rekla da idemo da spavamo i onda nisi otišla. Napravila si me budalom - rekao je Bebica.

- Nisam te napravila budalom, nego sam tako odlučila u tom trenutku - rekla je Teodora.

- Objasni mi što si se predomislila odjednom? - upitao je Bebica.

- Zato što sam tako odlučila, sedelo mi se tamo. Nemam potrebu da se pravdam - rekla je Teodora.

- Ne znam šta je razlog da se predomisliš oko toga - rekao je Bebica.

- I ti si odlučio da me maltretiraš onda? Sediš tu i ponašaš se kao Kabadahija. Ti se opet k*rčiš druže - rekla je Teodora.

- Ne k*rčim se - rekao je Bebica.

- Rekao si da sa mnom nećeš više da razgovaraš - rekla je Teodora.

- Zato što sam se naljutio - rekao je Bebica.

- Zamoli me da ti oprostim. Kakvo je to k*rčenje? Ja nisam tvoje vlasništvo i ja mogu da radim šta hoću - rekla je Teodora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

