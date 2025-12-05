AKTUELNO

Zadruga

Trk na Pink: Ivana Šopić ulazi u Elitu, sledi žestoko raskrinkavanje takmičara!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Mnogima neće biti dobro!

Voditeljka Ivana Šopić upravo je stigla u Belu kuću i vreme je da počne emisija "Gledanje snimaka".

Foto: Pink.rs/Jelena Simonović

Prethodni dani u Beloj kući bili su jako zanimljivi, a Veliki šef je sigurno pripremio zanimljive klipove.

Autor: N.Panić

