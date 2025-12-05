Rafalna paljba: Kačavenda dokračila Aneli, Ahmićeva priznala da bi ponovila izolaciju sa Alibabom! (VIDEO)

Karambol u Beloj kući!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a u Beloj kući bio je opšti haos zbog klipa Aneli Ahmić i Asmina Durdžića koji je pušten.

- Ja bih sve isto ponovila. Ne vidim gde je mogao da me nasanka. On je samo ponovo ispao loš roditelj, kao što i jeste. Poznajem ga, sad se dokazuje njoj (Maji). On bi uvek stao iza svoje žene, kao što je stao iza Stanije, a gazio majku svoje ćerke. On nju brani lažno, želi da bude ti muškarci koji su Maju ovde branili srčano. Ovo je klasično dokazivanje Maji - govorila je Aneli.

- Ne slažem se za Asmina jer je bio sa Stanijom i ona njega nije mogla da stvori, a ona je stvorila samo ovu gospođu (Aneli). Ovo šaltanje na dete i spuštanje lopte nema nikakve veze. Ona je demantovala 80% stvari koje smo čuli. On je umro kad je produžena izolacija, on se zaljubio u Maju i njega samo ona interesuje. Ovo što govori i postavljanja pitanja je poenta da dokaže da nije bio loš. Ona nema emocije prema Luki - pričala je Kačavenda.

- Luka je ovo jedva dočekao - dodala je Aneli.

- Nasankao te je kao konja i pokazao je da može da bude dobar sa tobom. Maju je ovo iznerviralo. On ima emocije, pre neko veče je rekao i da Stanija uđe da joj j*be mater. Ja bih kao on čekala priliku da se us*rem. Luka polako kapira da je kolateralna šteta - nastavila je Kačavenda.

- Nije logično da Asmin koji hoće da spusti loptu zbog deteta nju ispituje u izolaciji. Ja sam govorio da ti ideš protiv porodice, on je rekao da će da ih gazi, a ti nisi stala. Ispalo je da sam ti ja najbolje želeo, a evo šta si ti napravila - rekao je Luka.

- Radila sam sve iskreno i sve bih ponovila - dodala je Aneli.

- Ona ovim potvrđuje da bi bila sa Asminom i da je boli k*rac za Luku - rekla je Kačavenda.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić