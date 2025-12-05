Novi haos Aneli i Luke: On upalio vređalicu, poludeo zbog Alibabe! (VIDEO)

Drama!

Luka Vujović i Aneli Ahmić žestoko su se posvađali u pabu "Prijatelji" za vreme reklama.

- Ti mene gaziš i sladiš se samo da bi dokazao da si u pravu, ali ne meni nego narodu. Smešni ste obojica. On je skočio, a ti skačeš umesto da staneš uz mene. Ti se prema meni ponašaš kao prema keru - govorila je Aneli.

- Zbog ovoga što radiš u izolaciji sam izgubio poverenje prema devojci koju volim. Ja sam ti rekao da će da te nasanka - dodao je Luka.

- Zašto želiš dete sa mnom? - pitala je Aneli.

- On nju nije želeo da nasanka - rekao je Lepi Mića.

- Izgubila si poverenje, j*bem ti mater glupu i naotesanu kad ne mogu da ti kažem šta treba da radiš za tvoje dobro - besneo je Vujović.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić