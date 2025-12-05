Poniženje za poniženjem: Anđelo i Filip unakazili Anitu, ona od očaja ne može da dođe sebi (VIDEO)

Zaređali žestoke udarce!

U toku je emisija "Gledanje snimaka" voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni snimak, a takmičari "Elite" su imali priliku da vide na koji način je Filip Đukić komentarisao njegovu vrelu akciju sa Anitom Stanojlović.

- Blam me je, iskreno. Mene je blam što sam ikada bio sa njom, sramota me je i krivim sebe. Ja sam to radio, ali krivim sebe jer su mnogo trpeli ljudi oko mene. Moja odluka je bila da se borim za nju. Kako se ona ponašala dok je bila sa mnom, kakvo god mišljenje da neko imao, ali kako se ona ponašala je totalna kontra od ovoga. Blam me je i srmota. Pitali su me, ali sam rekao da nisam čuo, ali da čuo sam sve. Nije me ona razočarala, jer me je već razočarala ranije kad me je 10 meseci napolju blatila, gadi mi se i ne mogu očima da je gledam. Možda bih žustrije govorio koliko mi se zgadila da me nije 10 meseci blatila. Ovo nije inat, ona o tome nije razmišljala na sekund. Ona ima prebačaje da se smeje pet minuta, pa plače, pa se svađa. Karakter ne može da se promeni, ali navike mogu. Radili smo na tome da joj se navike promene. Ja sam nju usmeravao devet meseci, rekao sam joj i posle toga da ćemo da ostanemo dobri. Kako je moguće da se sve to vrati, a pričala je da mene voli? Pričala je da sam ja folirant, a da sam ja njega najveća ljubav, kako može u glavi da ti bude da imaš s*ks u krevetu pored mene? Nisam ja jadan, ja da sam jadan ustao bih iz kreveta i rekao da to neću da slušam. Ja sam nastavio svoj život, ona svoj, a Filio je sa njom ušao u kombinaciju. Filip i ja smo poznanici iz "Zadruge 1", nekad se sretnemo u gradu. To jeste glupa situacija. Meni prebacuju četvrtu sezonu, iako sam rekao da se kajem jer sam raskinuo sa Sanjom, ali i tad sam rekao da mi kuva u želucu kad prođe Matora pored mene. Bio je bolji moj odnos sa Matorom, nego sa Filipom. Mislim da on nije imao nikakvu obavezu, možda je glupo jer smo zajedno u budžetu i krevetu, ali ja nemam potrebu da njemu bilo šta zamerim. Filip i Anita su bili u kombinaciji napolju, a kad je ušao imali smo normalan odnos i nemam potrebu da mu bilo šta zamerim - govorio je Anđelo.

- On i da kaže nešto loše ima pravo. Ja prvi kažem da je ispalo kao da ga ne poštujem svestan sam toga, ali u tom trenutku nisam bio svestan. Primat je preuzela druga glava. Ja neću da se nerviram, bitno je da si zdrav. Zbog čega ja da se nerviram? - dodao je Filip.

- Anita, što ne ozvaničite vezu? - pitala je Ivana.

- Ne znam ni šta jesmo, ni šta nismo, a ni da li ćemo. Nisam se zaljubila, on se meni sviđa i prija mi - rekla je Anita.

- Filipe, Teodori si hteo da daš priliku da budete u vezi ali Aniti ne? - pitala je Šopićka.

- Mi možemo da uđemo u vezu, a šta će biti kad izađemo napolje? Nisam zaljubljen. Mi se i ponašamo delimično kao da smo u vezi, ali šta ako se ona zaljubi više od mene? Ne postoji šansa da prihvatim dete. To da je postojalo ja bih se napolju zaljubio u nju koliko smo se viđali. Meni niko ne može da promeni moje mišljenje o detetu, ja želim svoje dete - govorio je Filip.

- Ja poštujem njegov stav, bolje ovako nego da me zavlači - rekla je Anita.

- Filipe, ti si sa njom spavao samo jer te je ona privukla? - pitala je Ivana Šopić.

- Da, isto kao i ona sa mnom - rekao je Đukić.

