Ubacili ga u mašinu: Sofija i Terza udruženim snagama doveli Milana do LUDILA, on gori od ljubomore! (VIDEO)

Drama!

U toku je emisija "Gledanje snimaka" voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni snimak, a takmičari "Elite" su imali priliku da vide razgovor Milana Stojičkovića i Sofije Janićijević.

- Ne volim kad neko pecka kad je neko u crvenom, to joj zameram. Više neću da se mešam, neka komentariše šta hoće. Mi se družimo od početka, ja sam isto rekao da neću da uđem u vezu i mi se samo družimo - govorio je Milan.

- Kako onda ljubomorišeš ako se samo družite? - pitao je Asmin.

- Ja nisam ljubomoran. Ja sam joj rekao da to ne radi, ali sad neka radi šta hoće i ima pravo. Od danas gledate drugog Milana. Ja sam joj prijateljski reako da to ne radi. Milan se od danas ne meša i neka ona radi šta god hoće - dodao je Milan.

- Sofija, treba da budeš iskrena - umešao se Terza.

- Mama zna gde su moje emocije - poručila je ona.

- Mi smo na klipu videli da je ovo reakcija ljubomornog muškarca - rekla je Zorica.

- Ljubomoran sam, je l' to želite da čujete? Morate malo da operete uši. Terza, ja sam rekao moje mišljenje, svađajte se, j*bite se i radite šta hoćete - besneo je Milan.

- Ja volim ovakvog muškarca koji ustane da se svađa, koji peni. Ovako kad je u gasu više mi se sviđa. Ovo je jedina opcija da ovako ustane. Došao je da kaže da mi se sviđam, pa da neće da se druži sa mnom. Milane, ko ponavlja više od tri puta da nije ljubomoran taj mora da je ljubmoran - govorila je Sofija.

Autor: A. Nikolić