Bivši joj skinuo masku: Terza raskrinkao Sofiju do srži, Milan uz njegovu pomoć shvatio koliki je ona folirant! (VIDEO)

Ovo nije očekivala!

U toku je emisija "Gledanje snimaka'', a takmičari su imali prilike da pogledaju kako Milan Stoičković shvata da je Sofija Janićijević fejk prema njemu.

- Šta se desilo s Milanom? - upitala je Ivana.

- Mislim da ne može više ni u sebi da drži, a Sofija ga ponižava više puta. On je uvek tu za Sofiju dok nije obrnuto. Mislim da je primetio da ga fejk brani - rekao je Luka.

- On nije iskren jer da mu je stiglo pismo kao meni, ja bih prva njemu prišla - rekla je Sofija.

- Mene nije poremetilo pismo već njene reakcije, koje sam pratio sa strane i sve sam video koliko je kvarna - rekao je Milan.

- Iskreno moram da kažem da Sofija nije iskrena prema meni, danas je rekla da nikad ne bi bila s Milanom - rekao je Terza.

- Dela su jedno, reči su drugo - rekao je Milan.

- Što se tiče ove smećarke, ona je od početka imala plan. Bitno joj je da od njega napravi najgoreg - rekao je Bebica.

Autor: N.Panić