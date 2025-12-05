AKTUELNO

Kupili cimere: Sare i Sale takmičarima Elite postali omiljeni par u Beloj kući! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovo mnogi nisu očekivali!

U toku je emisija "Gledanje snimaka" voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni snimak, a takmičari "Elite" su imali priliku da vide klip na kom Sara Stojanović priča sa Teodorom Delić o njenom odnosu sa Saletom Luksom.

- Pravila je sr*nja na početku, meni to ne smeta jer mi je bitno ko se kako ponaša. Ona se sad ponaša kako treba. Mene ne zanima ko će šta da kaže, o meni su uvek pričali najgore, a ispostavilo se najbolje. Ja mislim da moja dela više pkazuju od rekla kazala i zato imam drugačiji stav. Ja uvek gledam sam da se uverim ko je kakav. Ona je meni maksimalno draga, legla mi je i volim što je tako posesivna jer da nije takva ne bi mi bila interesantna - govorio je Sale Luks.

- Da li ti smeta što je Teodora savetuje? - pitala je Ivana.

- Ne. Ima 26 godina, ne mogu stalno da budem tu. Završimo sve, ja umrem, a ona može lagao da nastavi - rekao je Luks.

Foto: TV Pink Printscreen

- Komično mi je što Teodora savetuje za fizički izgled, a to je nebitno. Ja sam rekla juče da su mi njih dvoje šta god da rade u ovom trenutku pravi u odnosu na sve ove druge. Sprdaju se da li ima perspektivu ili ne, a ja sam imala goreg ludala od ovog i sa njim živela top. Nemam šta loše da dodam. Ona me konačno ne nervira - rekla je Milena Kačavenda.

- Sale je Saru vratio na pravi put. Nju su na početku ovde ponižavali, dozvolila je užasne stvari, a on je nju smirio i sad cveta. Oni se gnjave, uvek su zajedno. Ja vidim a se Sale zaljubio i voleo bih da budu zajedno - dodao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

