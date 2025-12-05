Udri još jače - verbalno! Mileni Kačavendi stigla podrška od Marka Đedovića, evo šta joj je poželeo za rođendan (VIDEO)

Ovo joj je značilo!

Mileni Kačavendi je stigla čestitka povodom 50. rođendana od Marka Đedovića, njenog prijatelja i bivšeg cimera.

- Draga Milena, imao bih stvašta da ti kažem. Utorkom me iznerviraš. Bolje nego vama, iako svi imaju utisak da sam sa vama, jer me po 17 puta spomenu razne vrste. Sve je u najboljem redu i ne nasedaj na provokacije onih koji žele da te diskvalifikuju. Udri još jače - verbalno. Podrška ti se jako dobro organizovala, sve što kažeš se deli. Imao bih svašta da kažem ali ovde ću se zaustaviti. Imaš pozdrave i od mame moje, ti i Anđelo. Pozdrav, Marko Đedović.

- Pozdrav za Lidiju - rekla je Milena.

Autor: A.Anđić