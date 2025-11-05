AKTUELNO

REPTILI I PROMAŠENI LJUDI! Anita dobila čestitke za rođendan, a poruka od Marka Đedovića joj je SVE REKLA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Kao i uvek žestok na rečima.

Danas se u Dubiozi slavi rođendan Anite Stanojlović. Ona je dobila pregršt čestitki, a plakala je kada je čula poruku od majke.

Foto: TV Pink Printscreen

- Stigao mi je Akica juče, upisao je vrtić, meda mu menja mamu, Tamara i ja spremamo kombinacije za moj rođendan. Volimo te svi, majka - pisalo je u pismu Anitine majke.

- Draga kumo, brani se samo istinom, da se vidi ko je prodaja, ko je izdaja, kako kažu ljubomorne duše mogu da ga... Ti reptili i promašeni ljudi nemoj da te stresiraju. Ljubi te kum, ne ćutite nikome - pisalo je u pismu Marka Đedovića.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

