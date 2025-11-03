JA SAM PRETNJA MNOGIM ŽENAMA! Anita otkrila da ju je Aneli uklonila sa Lukinog profila, pa zadala nikad žešći udarac: Vežite svoje kerove! (VIDEO)

Reže rečima!

U toku je emisija "Vanredno ubacivanje" voditeljka Dušica Jakovljević predstavila je novu učesnicu Elite 9, Anitu Stanojlović. Ona će se večeras useliti u Belu kuću, a takmičarima neće biti svejedno kad je ugledaju.

Ona je na samom početku progovorila o svom bivšem dečku, Anđelu Rankoviću koji je već uveliko učesnike Elite.

- Ja njega ne pratim uopšte, jedino kad mi neko pošalje neki klip. Sedam meseci smo bili unutra, a napolju još dva. Nije on štitio mene, nego je štitio sebe. On mi je pokazao kako treba muškarac da tertira devojku. Sazrela sam u tom trenutku sa njim - rekla je Anita, nakon čega je progovorila o odnosu Aneli i Anđela:

- Desio se naš raskid, ušla sam kao podrška Urošu, ali i da raspravim nešto sa njim. Slušala sam Aneli kako šiframa doziva i čuva krevet. Ja sam mislila da se ona loži na Anđela, ali nisam videla da on to radi. Moj kum je rekao da idem da ga pitam i tu je nastao haos - rekla je Anita.

- Koliko ima istine da te Aneli otpratila sa Lukinog profila i kada se desilo to? - pitala je Dušica.

- Ja sam došla ovde i prišlo mi je par momaka iz osmice, među kojima je bio i Luka. On me onda zapratio i ja sam uzvratila zbog Aneli. Videla sam posle da mi ne gleda storije i onda sam povezala da me ona uklonila kad je Luka ušao. Kako je on ušao nestala je njegova ikonica, pa sam i ja njega uklonila. Ja smetam većini žena. Što kaže Maja: "Vežite svoje kerove". Ja sam sa Anđelom gledala njegov ulazak i rekla sam da će pokidati, pa je upao u njene kandže. One su ga poslale u devetku da ih brani. Njihova veza je bila zarad fanova. Oni su uzimali viljuške, tanjire, novac... Pokušaću da posmatram situaciju, ali mislim da je ona njega iskoristila. Međutim, Luka je počeo da vrda i mislim da mu se sviđa Maja - rekla je Anita.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić