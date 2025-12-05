AKTUELNO

SAMO NEKA JE DALJE OD MENE: Terza prokomentarisao Minino zaljubljivanje u Viktora, ona žestoko odgovorila na to! (VIDEO)

Bukti rat bivših partnera!

U narednom video-klipu, puštenom u emisiji ''Gledanje snimaka'', učesnici su imali priliku da čuju da je Mina Vrbaški priznala da je prebolela Borislava Terzića Terzu i zaljubila se u Viktora Gagića.

- Hvala Bogu, samo je neka je dalje od mene. Neka je zaljubljena, treba da bude, samo da nije pored mene - kazao je Terza.

- Sada je sve kako je trebalo da bude - rekla je Mina.

- Prija mi Mina veoma, drago mi je da je i njoj lepo - rekao je Viktor.

- Imam uvek isti stav, Terza je bio Minin paravan, zbog tog mog stava sam se svađala sa svima. Od starta sam znala da od toga nema ništa. Što se tiče Viktora i Mine, oni su mi veoma slatki. Svaki dan se sve više on opušta pored nje - kazala je Zorica.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

