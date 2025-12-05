SPREMAN JE NA SVE DA BI JOJ SE DODVORIO: Miki Dudić osuo rafal po odnosu Bebice i Teodore! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U narednom video-klipu puštenom u emisiji ''Gledanje snimaka'', učesnici Elite imali su priliku da saznaju detalje razgovora Teodore Delić i Nenada Macanovića Bebice.

Voditelj Milan Milošević dao je reč

- Teodora, zašto Bebica očekuje da legnete da u isto vreme da spavate, ako ne želiš da se pomiriš? - upitao je voditelj.

- Ne, ne želim da se pomirim sa njim. Ne znam zašto to tako izgleda - rekla je Teodora.

- Ona želi da bude domino dama, a on voli da bude potčinjen izgleda. Šta da dodam o takvom bolesnom odnosu? On je spreman da ide protiv svega, samo da bi joj se dodvorio - rekao je Miki.

Autor: S.Z.