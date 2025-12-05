AKTUELNO

Zadruga

SPREMAN JE NA SVE DA BI JOJ SE DODVORIO: Miki Dudić osuo rafal po odnosu Bebice i Teodore! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

U narednom video-klipu puštenom u emisiji ''Gledanje snimaka'', učesnici Elite imali su priliku da saznaju detalje razgovora Teodore Delić i Nenada Macanovića Bebice.

Voditelj Milan Milošević dao je reč

Foto: TV Pink Printscreen

- Teodora, zašto Bebica očekuje da legnete da u isto vreme da spavate, ako ne želiš da se pomiriš? - upitao je voditelj.

- Ne, ne želim da se pomirim sa njim. Ne znam zašto to tako izgleda - rekla je Teodora.

- Ona želi da bude domino dama, a on voli da bude potčinjen izgleda. Šta da dodam o takvom bolesnom odnosu? On je spreman da ide protiv svega, samo da bi joj se dodvorio - rekao je Miki.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

JEZIKOM SEČE KAO MAČEM: Uroš Stanić osuo drvlje i kamenje po Mileni Kačavendi, pa raspalio rafal po Asminu: MENJA MIŠLJENJE KAO ČARAPE! (VIDEO)

Zadruga

Blati i ne štedi! Miki Dudić nikad žešće opleo po starim rijaliti učesnicima: Oni nemaju zanimanje, ovo je čist KOMPLEKS (VIDEO)

Zadruga

ONA JE NAJGORA DEVOJKA S KOJOM SAM BIO: Anđelo osuo drvlje i kamenje po Aniti, otkrio šta ne može da joj OPROSTI! (VIDEO)

Domaći

ONA JE MONSTRUM OD ŽENE I MAJKE! Mustafa Durdžić osuo rafal po Siti, nazvao je društvenim parazitom, pa istakao: DA JE MOJE DETE GOLO I BOSO...

Domaći

To nije ljubav, to je patologija: Nakon sve bližeg odnosa Teodore i Bebice, oglasila se njena majka, evo kako gleda na moguće pomirenje

Zadruga

Totalno raskrinkavanje: Slađa otkrila da Škatarić vredno radi na rastavljanju Teodore i Bebice! Uverena da bi i ovom cimeru zaveo devojku! (VIDEO)