AKTUELNO

Zadruga

Posle operacije jedva izlazi na kraj sa udvaračima: Maja otkrila kako se oseća nakon što je uradila novu zadnjicu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Prvi put nakon ozbiljnog zahvata!

Voditelj Darko Tanasijević na samom početku emisije "Pitanja novinara" pozvao je Maju Marinković kako bi je pitao kako se oseća nakon operacije i da li izlazi na kraj sa muškarcima koji obleću oko nje da joj pomognu.

pročitajte još

Reči će je žestoko koštati: Da li će Teodora zbog ove prozivke osetiti vređalicu Bore Santane? (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Tek mi je treći dan od operacije, sve je u najboljem redu. Oporavak je, volim da sam tu i da pratim dešavanja. Treći dan od operacije i hvala Bogu da se dobro osećam. Anđelu je tu za mene, Uki, Milena, a muškarci u emotivnom smislu me ne zanimaju - govorila je Maja.

pročitajte još

Poznajem ga, mislim da... Nakon priča o Audiju, pozvali smo Mustafu Durdžića: Otkrio kompletnu istinu, pa se osvrnuo na flert Maje i Asmina, evo šta k

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

Prva fotka Novaka Đokovića posle operacije! Srbin na štakama, ali ne skida osmeh sa lica! Poslao je MOĆNU PORUKU koja obilazi svet (FOTO)

Domaći

OGLASILA JE MAJA MARIJANA NAKON OPERACIJE! Pevačica otkrila kako se oseća

Zadruga

Izvlači svoju zadnjicu na finjaka: Maja unakazila Teodoru, pa poručila da jedva čeka novu nedelju i Filipovu novu utora devojku! (VIDEO)

Domaći

NISAM KLASIČNA BAKA KOJA ĆE DA ZAVIJA SARME: Lidija Vukićević se oglasila prvi put nakon što je dobila unuku! Evo kako se njen sin snalazi u ulozi tat

Domaći

Prvi put nakon raskida sa Mladenom u javnosti! Dea Đurđević otkrila kako se oseća i priznala: Ja sam žena koja u svemu nađe....

Domaći

UDOVICA DARKA RADOVANOVIĆA PRVI PUT U JAVNOSTI: Maja još nosi crninu, pojavila se na koncertu Ivane Selakov, lepa je kao anđeo, a tu je i njihova ćerk