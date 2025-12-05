Posle operacije jedva izlazi na kraj sa udvaračima: Maja otkrila kako se oseća nakon što je uradila novu zadnjicu! (VIDEO)

Prvi put nakon ozbiljnog zahvata!

Voditelj Darko Tanasijević na samom početku emisije "Pitanja novinara" pozvao je Maju Marinković kako bi je pitao kako se oseća nakon operacije i da li izlazi na kraj sa muškarcima koji obleću oko nje da joj pomognu.

- Tek mi je treći dan od operacije, sve je u najboljem redu. Oporavak je, volim da sam tu i da pratim dešavanja. Treći dan od operacije i hvala Bogu da se dobro osećam. Anđelu je tu za mene, Uki, Milena, a muškarci u emotivnom smislu me ne zanimaju - govorila je Maja.

Autor: A. Nikolić