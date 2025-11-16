Izvlači svoju zadnjicu na finjaka: Maja unakazila Teodoru, pa poručila da jedva čeka novu nedelju i Filipovu novu utora devojku! (VIDEO)

Žestoko!

U toku je emisija "Nominacije", a takmičari večer biraju između Teodore Delić i Filipa Đukića. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Maji Marinković.

- Moram da budem realna i objektivna, Bebica je nominovao prvi, ali ga razumem i vidim da je jako teško. Smatram da ljudi komentarišu jer su pristrasni. Što se Teodore tiče ništa loše mi nije uradila, ali ovaj postupak prema Bebici je dno dna. Bebica ovo nije zaslužio, ljudi nemaju empatiju. Ovo nije ljudski i ne vidim što bi se neko sladio kad je čoveku teško. Svi smo pre dve nedelje jeli, pili i veselili se na veridbi i to je delovalo idilično. Ne znam što je Teodora rekla da, ako je imala dopadanje prema Filipu? Ne vidim da je to neka ljubav prema Bebici, verujem da je imala emocije, ali tako se ne ponašaju ljudi koji poštuju, vole i koji su lojalni. Mnogo bi bila iskrenija da je rekla da ga ne voli više, da nema emocije. Ona je negirala poglede i dopadanje, a kad je došla izolacija i kad je videla da ima prođu kod Filipa je rekla šta misli, a to je pokazao i utorak. Ne mogu da smatram da je to postupak dobre osobe, a ko radi treba da kaže svom partneru jer je najgore živeti u laži. Ja sam rekla da ne znam što utorak devojke od mog druga Fiće imaju ostrašćenost prema meni, ja sam mu drugarica i nisam adresa koja je problem. Ja ne mogu da se stavljam u taj koš jer mi nikad ništa nismo imali - govorila je Maja.

- Asmin je prokomentarisao da Filip pred izolaciju sedi kod tebe na krevetu, očigledno imaju razlog da im smetaš - dodala je Šopićka.

- Ja ne znam zašto mi se obraćaju van crnoj stola jer ja njih ne doživljavam ozbiljno. Imaju problem jer ako je prijateljstvo jače od vaginalne manipulacije određenih devojaka. Filip gotivim, on je super ortak i dobar čovek. Ja njima ne mogu da pomognem jer su to znale pre nego što su ušle u vezu bez veze. Što se tiče Fiće pomagala on je dobar čovek i dobar drug. Ima osobinu koja mi se ne sviđa, a to je da nije odan i da priča nešto što ne misli. On nije iskvaren. On ima više empatije prema Bebici nego Teodora, što nije normlano. Ja Filipa ovde hvalim svake nedelje, uvek je na ovom mestu, a samo druga devojka prekoputa. On dođe i napravi ovde gulaš pijan utorkom, a onda kuka za izolaciju, pa šta očekuješ? Ova glava se jednom rađa i ovakvu budalu u životu nisam videla. Filipe, želim ti da izdržiš i možeš ti to. Kad sam ga sušala juče na novinarima vadio je svoju zadnjicu na finjaka. On je direktan da nikome ništa ne obećava i jasan je kao dan. Bebica treba da se izdigne iz situacije, preko nekih stvari se ne prelazi. Ostaviću naravno Filipa, videćemo sledeće nedelje kakva situacija će da bude i koja žena - pričala je Maja.

- Maja je pokušala mene da ponizi, a ne osećam se tako sa njene strane. Želim svu sreću njoj i njenoj porodici - rekla je Teodora.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić