Nije htela da mi kaže: Aneli konačno otkrila istinu o Sitinoj prodaji auta iza njenih leđa (VIDEO)

Ovo je istina!

Darko Tanasijević, voditelj i novinar, predstavnik portala Pink.rs, nastavio je razgovor sa Aneli Ahmić nakon njene svađe sa Asminom Durdžićem.

- Na koji način smatraš da Asmin želi da se dodvori Maji time što će reći da želi da uradi DNK - pitao je Darko.

- Ne radi se o DNK, nego na ono kada je rekao da je sve namerno radio kako bi me navodno navukao. Tamo radi ono što želi, to je on, a onda kada je ovde, onda je stani-pani, mora da joj se dodvori. Ona mu je sada dala crveni karton, zato smatram da je sve ono juče ispričao. On je čovek od nepoverenja, takav je bio i ostao, godine ga ništa nisu promenile. Mene, kao ženu, godine menjaju, svake godine sam stabilnija i zrelija - rekla je Aneli.

- Šta se na kraju ispostavilo, koliko si dugo prećutkivala istinu o tvom odnosu sa Sitom?! Ti si priznala da je Sita prodala tvoj auto u delove, jer su joj trebale pare, ti si joj oprostila. Što si istraživala ko je prodao, što se povezivalo sa Asminom, što Grofica optužuje Asmina, kada zna da je Sita prodala - pitao je Darko.

- Ne, nisam znala, jer meni Sita to nije htela da kaže, nije znala kako da mi kaže, pa mi je krila. Rekla mi je nakon što sam pozvala Asmina...Da, prodala ga je, trebale su joj pare za malu, ostala je bez novca. Ja sam joj rekla da ću joj pomoći kada izađem, rekla sam da može da napravi šta hoće ako je bilo stani-pani. Krila je to od mene, na kraju mi je priznala, ja sam to prihvatila - rekla je Aneli.

- Ti si rekla Siti: "Ako je stani-pani, prodaj moj auto", a sada pričaš kako ti nije rekla - ubacio se Asmin.

- Trebalo je za dete, ja je shvatam, ima bolesno dete, nije joj lako - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić