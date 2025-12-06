Dokazaću da mogu da radim sa njom šta hoću: Alibaba uveren da ga Aneli i dalje voli, ona priznala šta je lagala o njemu! (VIDEO)

Nastavljaju prepucavanje!

U toku je emsisija "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Asminom Durdžićem i na samom početku ga pitao o svemu što se saznalo iz njegovog odnosa sa Aneli Ahmić.

- Ja sam rekao u izolaciji da nema ništa od spuštanja lopte ako nastavi da laže, ali ovog puta neću da je vređam. Rekao sam isto ako na mene prebacuje Sitina sr*nja da ne možemo da spustimo loptu. Ona je pre 20 dana priznala da je Sita prodala oba auta, a juče je na mene svalila. Ova devojka jednostavno nije normalna, povređena je i ima emocije prema meni. Ja sam u izolaciji spuštao loptu zbog deteta, hteo sam da dokažem da je sve lagala, pa sam bio prisan. Rekao sam Dači u jednom momentu da neću da se igram sa njenim emocijama. Ona je mene ljubila po vratu i obrazu kad sam legao. Ja da sam hteo mogao sam da spojim dušeke, spavam zagrljen sa njom i imam odnose. Budi mi bes jer i dalje laže, a treba da bude iskrena. Ja ne znam zašto ona toliko štiti Situ. Ona treba da nauči da je Nora jedna tema, bez obzira kakav je naš odnos treba da imam prava da budem otac. O Nori treba samo ja da odlučujem, a ne Grofica ili Sita. Ja kad sam bio u izolaciji nikad nisam išao pre pola osam, a da me je zanimala išao bih u pola šest, a čim se probudim izašao bih iz izolacije. Ona se pomirila sa Lukom meni da tera inat, a mene zabole da li je sa Lukom ili Bebicom. Mene ne zanima, u tom smislu prema njoj nemam gram osećanja. Neću da dozvolim da je gaze, ja ću da stanem iza nje - govorio je Asmin.

- Nema potrebe, ti si za mene vazduh. Mene ima ko da brani - rekla je Aneli.

- Evo ja ću za dva meseca da dokažem da sa njom mogu da radim šta hoću. Ona treba da ustane i kaže da je ušla da ogadi mene drugim ženama - dodao je on.

- Ja sam rekla da sam lagala za vibrator i advokata - rekla je Ahmićeva.

- Meni je to bitno. Nije mi bitno da li imam pare ili ne - poručio je Durdžić.

- Koja se dva Asmina bore u tebi? Kad si u crvenom kažeš da ćeš da je gaziš, a onda kažeš da ćeš stati uz nju - rekao je Darko.

- Ja ne volim nepravdu, meni brat da čini nepravdu ja bih ga zgazio. Juče je došlo pitanje za Situ, a ona njen kriminal na mene prebacuje. Mi smo se juče posvađali zbog Site. Mene je sramota da se raspravljam sa ovom osobom. Mene je sramota sa kim sam bio. Ja sam dokazao da mogu da te imam kad poželim. Ja tebe držim tri godine u rijalitiju, Stanija je napravila i tebe i mene. Ja sam morao da uđem jer si me blatila najstrašnije - rekao je Asmin.

Autor: A. Nikolić