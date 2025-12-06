AKTUELNO

Zakucana za dno: Anđelo ne prestaje da unakažava Anitu, njeno priznanje o Filipoj tajnoj simpatiji zgrozilo sve! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Izgubila dostojanstvo!

Anita Stanojlović u emisiji "Pitanja novinara" razgovarala je sa voditeljem Darkom Tanasijevićem o svom odnosu sa Anđelom Rankovićem i njegovom razočaranju nakon što je imala vrelu akciju sa Filipom Đukićem pored njega.

- Da li ti je malo jasnije zbog čega te je Anđelova majka nije volela i nije te želela u svojoj porodicu za snajku? - pitao je Darko.

- Majke koje su trebale da me prihvate gledale su me kao svoju decu, ne interesuje me njegova majka - rekla je Anita.

- Kakav je osećaj kad si dečku koja je tvoja najsvetlija tačka neko koga se on stidi? - upitao je voditelj.

- Bio mi je najsvetlija tačka, a kad se izdešavalo sve preokrenulo mi se i prošla sam pakao zbog mjih emocija. Ja sam se mesecima mučila da to prevaziđem. Mislim da smo trebali susret da imamo ovde i da se završi svaka moja emocija. Ja sam sad stvarno ravna linija prema njemu, ne može da me pogodi i da me poljulja - pričala je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li je tebi normalno da tako opštiš sa svojom kombincijom pored dečka koji je bio tvoja najveća ljubav? - pitao je Darko.

- Ja se inatim i ne da mi se da priznam pred ovim ljudima. Nisam razmišljala, ja sam to veče popila više od Filipa. Nije normalno, nisam razmišljala, a ko će kako da shvati ne interesuje me. Ja radim na svoju štetu neke stvari. Meni je lepo sa Filipom, opet bih imala nešto sa njim - govorila je Anita.

- Samo da pitam jednu stvar, ona je na dan ulaska plakala i opet pričala o emocijama? - pitao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam plakala, bili su pušteni klipovi od ljubavnih parova. Ja sam kod kuće i više puta plakala kad mi iskoče klipovi. Ja nisam plakala zbog emocije. Nisam plakala zbog emocija, nego nisam znala kako će da nam bude. Nije bilo svejdno, prošlo me je. Je l' ti misliš da te volim? - pričala je ona.

- Ne. Kako možeš da me voliš kad se j*beš na pola metra od mene? - odbrusio je on.

- Nisam trebala da ga blatim, rekla sam sve i svašta i sad to ne bih uradila. U trenutku besa i razočaranja me je sve spucalo i nisam očekivala da će naš odnos tako da se završi, pa sa to iz nemoći radila. Sad da se vratim u to vreme nikad to nikad radila, pustila bih i ispatila, ali ne mogu da se vratim u to vreme - dodala je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kakav je osećaj motati se oko Filipa, imati s*ks sa njim dok on sve vreme misli na devojku koju spolja pozdravlja? On na žurki naručuje pesme, pozdravlja je, a onda ga ti zadovoljiš? - pitao je Darko.

- Pa dobro, Filip i ja nismo u vezi i ima pravo da mu se svidi neko drugi. Mi radimo stvari koje nama odgovaraju, neka mu se sviđa ko god. Ja kad sam se viđala sa njim imala sam neku emociju prema Anđelu.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Pink.rs

