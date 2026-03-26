Kačavenda zakucana za dno: Anđelo progovorio o njihovoj aferi i izblamirao je, ona kopa sama sebi sve dublji kanal! (VIDEO)

Ponižava se!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Dušica Jakovljević pročitala je naredno pitanje za Anđela Rankovića.

- Da li možeš Lukici da objasniš koliko je bitno ko će biti majka njegova devojka jer je majka ta koja vaspitava i ima uticaj da li će dete da joj izraste u pravog čoveka ili u propalicu jer si ti divan dečko koji je primer vaspitanja posvećene majke? - glasilo je pitanje.

- Nemam potrebu da mu ja objašnjavam i otvorim oči, a sve što sam imao o Aniti sam pričao u našoj raspravi. Njemu sam poželeo sreću na početku, a on da je meni rod i brat onda bih ga savetovao - rekao je Anđelo.

- On se ovde ponaša tako, ali ja znam da Anitino dete nije propalica tako da sam srećan što će Anita biti majka mog deteta - rekao je Luka.

Naredno pitanje bilo je za Milenu Kačavendu.

- Sedela si sa Dačom u pušionici kada ti je on rekao: ''Videlo se da ti je Anđelo odgovarao'', a ti si mu odgovarao: ''Ja ne mogu da ga smislim od onog poruka napolju. Ljigav je, iskompleksiran do besvesti''. Milena, da li si lagala sada Daču ili kada si navodila Anđela na pozitivnim anketama. Pričala si da je najbolji dečko i javno mu se izvinjavala? - glasilo je pitanje.

- Ja sam njega namenski i namerno navodila na anketama pozitivnim, ne mislim ništa pozitivno o njemu. Ja sam od početka gradila odnos da smo divni, ali nikad nisam tako mislila. Sve sam to rekla Dači i gledalac je u pravu, a ja ne mislim ništa lepo i pozitivno o tom čoveku iz ćoška - rekla je Milena.

- Žena više ne zna kako da se vadi i šta da radi, žena je prolupala. Ona je rekla da sam ja incest sin, mene ne zanima druga priča - rekao je Anđelo.

- Pitaj tatu šta ti je sa polubraćom - dobacila je Milena.

Autor: N.Panić