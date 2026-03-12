AKTUELNO

Zadruga

Sve dublji kanal Milene Kačavende: Anđelo ne prestaje da je uništava zbog alkoholisanja, a tek da čujete Janjušev sud! (VIDEO)

Žestoko!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje za Ivana Marinkovića.

Što se kuma sad uvlači Aneli nakon svega što je prošla sa njom?

- Milena sebi dozvoljava da može da joj priđe bilo ko i da spušta lopte. Aneli je nažalost sve pametno iskoristila, sinoć ju je vređala kao konja. Milena je uzvratila i napravila je ponovo pogrešan potez - rekao je Ivan.

- Od petka do ponedeljka sam se ispravila kad sam rkela da je sve bila u pravu. Ja sam ovde dve i po godine, imam pravo na svoj pad i svoju slabost. Ja da se vadim iz blata ili neblata... - pričala je Milena.

Milena, pitala si Anđela šta će mu majka reći kad miksa piće. Mi njega pratimo godinama i on je normalan kad popije, a šta ćemo sa tvojim ponašanjem?

- To je moja prošlost. Kad izađem videćemo šta će moja deca reći, sigurno neće biti dobre reakcije - rekla je Milena.

- Devezt godina sam ovde i gledaoci znaju kakav sam. Ja nisam miksao piće nego sam sipao u šejker. A za nju je realno pitanje skroz, ne znam šta će ti reći na to to si se valjala i teturala pijana - rekao je Anđelo.

- Brini se kako će tvoja majka da gleda tvoij p*nis - rekla je Milena.

- Polako, možda već gledaju šta si ti radili ili će tek gledati - rekao je Anđelo.

- Nije ista težina njih dvoje, njemu nema kod da sudi. Ona neće da prizna svoje greške. Ona bez Đedovića ne može da funkcioniše, on ju je držao pod kontrolom - rekao je Janjuš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić

