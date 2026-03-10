Vratio joj sve milo za drago: Anđelo dočekao svojih pet minuta, ovakvo demoliranje Milene Kačavende niste videli (VIDEO)

Žestoko!

U toku je emisija "Pretres nedelje", a voditelj Milan Milošvević razgovarao je sa takmičarima o sukobu Milene Kačavende i Asmina Durdžića.

- Kad su ušli svi su imali isti cilj - Aneli, a sad kad puca drugarstvo ona gleda kako se njeni nepijatelji jednu među sobom. Ovo je čist interes i jedna velika greška. Ušla je i nije htle da prži ruku ljudima koje na poznaje, a išla je na kafe napolju. Njihovo drugarstvo je jedan veliki blam! Nemojte da vas začudi da oni ponovo budu dobri - rekla je Matora.

- Meni su svi govorili samo ne Kačavenda, da se sa njom ne družim - rekao je Asmin.

- Neću da ih komentarišem, hoću da ih gledam. Kovali su zajedno planove, pa su se svi raspali. Dača je zaljubljen u Asmina, smeška mu se, to vidim odavde. Ona i ja nikad nećemo biti dobre. Monstruozni su, a jedini cilj sam im bila ja da me zgaze. Meni je najviše kriv on. Mogao je biti mnogo lukaviji i držati ih još da lažu za njega. Ja jesam bila zaštićeni svedok, ali me nisu hapsili u stanu. To je moja prošlost i moja karma, ja nisam svetica. Oni nek se valjaju u svom blatu, a ja ću da gledam - rekla je Aneli.

- Jako je nemoćna i blaga. Njena reakcija je bila toliko blaga i bogougodna. Asmin je razvalio sa ti. Prvo je bilo da je imala odliv vene, pa na lekovima, a sad je on neko ko sve laže. Kako je sad NN otac,a do juče je bilo da mu brane? - pitao je Anđelo.

- Tvoju porodicu sam vređala onda kad je Aneli govorila da će da mi j*be sina - rekla je Milena.

- Ti si go k*rac i od šminkerke i svega. To nije tvoj muž, nego bivši muž! Ko da te brani kad pretiš nekome i vređaš tuđu decu?! Lukava si. Pozivaš se na milionske kazne kako neko ne bi objavio nešto, Ovde ima 15 osoba sa kojim je bila najgora, pa najgora. Razmišljaj da li je blam sve ljude napolju, počevši od tvog bivšeg muža što se teturaš ovuda. Štitio te i kad sam ja pričao da si ti htela nkee stvari, ništa nije dodao. Je l' te nije sramota da sad čuješ ovo? Gde ti je sad drug iz Beča? - rekao je Anđelo.

Autor: A.Anđić