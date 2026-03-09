AKTUELNO

Zadruga

Bog sve gleda: Anđelo misli da je Kačavendu stigla karma zbog lažnih druženja, nakon haosa sa Alibabom proglasio njeno totalno uništenje! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Žestoko!

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Anđelom Rankovićem u "Šiša baru" o svim aktuelnim dešavanjima koja poslednjih dana tresu najgledaniji rijaliti u regionu.

- Da li je Kačavendu stigla karma? - pitao je Darko.

pročitajte još

Bila je nemoćna, a gore stvari su joj govorili: Janjuš misli da Alibaba drži Kačavendu u šaci, otkrio da li je gledao njene snimke samozadovoljavanja!

- Verujem da jeste. Pre svega ju je stiglo jer je lažna u prijateljstvima i drugarstvima. Ona u svemu gleda korist, kad se posvađa olajava, blati i pljuje. Ja nikad ne spominjem karmu nego kažem da Bog sve gleda. Ovo je za nju situacija gde treba da razmisli kako se ponašala. Svako treba da ima meru i granicu - rekao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li je Asmin uništio Kačavendu? Da li se ona povukla od šoka? - pitao je voditelj.

- Uništio je, nije bila spremna na to što zna i ima njoj i nije bila spremna da će to ikad da izgovori. Sve što je pričao zna šta priča i o čemu govori. Ućutala se i bila je nervizna jer je verbalno on nju uništio - govorio je Ranković.

pročitajte još

Pink.rs u posedu čestitke Viktorove sestre! Zamerila Mini na ponašanju prema njenom bratu i poručila joj: On nije Mensur (FOTO)

- Zbog čega Anita i Luka misle da si neprijatelj njihove veze? - pitao je Darko.

. Tripuju da svi hoće da ih unište i sruše. Oni aludiraju da je ceo svet protiv njih, a sami su sebi neprijatelji. Njegova majka, njegov otac, njena drugarica, oni su sami sebi neprijatelji. Ja ih komentarišem jer dobijem pitanje i jer su tema, a ja podržavam njihovu vezu jer Anita pokazuje stvari o kojima sam ja pričao i kako se ponašala napolju. Luka ima kompleks od mene jer stalno prebacuje mene i niej siguran da je završila sa mnom - komentarisao je on.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Snimci samozadovoljavanja i prodavanje lažnih diploma: Alibaba drži Kačavendu u šaci, obelodanio njene najmračnije tajne! Spreman za totalno uništenje

Zadruga

Totalno uništenje: Alibaba raskrinkao Teodorine kvarne namere prema Bebici! (VIDEO)

Zadruga

Da Bog da oženio Todićku, a Uroš mu bio švalerka: Anastasija najniže udarila po Bori Santani nakon njegovog poljupca sa Sandrom! (VIDEO)

Zadruga

Za mene možete da kažete sve osim da sam p*der i da sam lopov: Anđelo jednom rečenicom zapušio usta Mileni Kačavendi, pa opleo po njoj! (VIDEO)

Zadruga

Nažalost, postala si marioneta: Janjuš ponovo ponižava Kačavendu, ona ubeđena da se Miki i on bore oko nje! (VIDEO)

Zadruga

Luka okreće Anitu protiv Tamare Radoman! PR druženje počinje da puca, Vujović skočio: Ista ta Tamara je rekla da Anđelo priča istinu (VIDEO)