Bog sve gleda: Anđelo misli da je Kačavendu stigla karma zbog lažnih druženja, nakon haosa sa Alibabom proglasio njeno totalno uništenje! (VIDEO)

Žestoko!

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Anđelom Rankovićem u "Šiša baru" o svim aktuelnim dešavanjima koja poslednjih dana tresu najgledaniji rijaliti u regionu.

- Da li je Kačavendu stigla karma? - pitao je Darko.

- Verujem da jeste. Pre svega ju je stiglo jer je lažna u prijateljstvima i drugarstvima. Ona u svemu gleda korist, kad se posvađa olajava, blati i pljuje. Ja nikad ne spominjem karmu nego kažem da Bog sve gleda. Ovo je za nju situacija gde treba da razmisli kako se ponašala. Svako treba da ima meru i granicu - rekao je Anđelo.

- Da li je Asmin uništio Kačavendu? Da li se ona povukla od šoka? - pitao je voditelj.

- Uništio je, nije bila spremna na to što zna i ima njoj i nije bila spremna da će to ikad da izgovori. Sve što je pričao zna šta priča i o čemu govori. Ućutala se i bila je nervizna jer je verbalno on nju uništio - govorio je Ranković.

- Zbog čega Anita i Luka misle da si neprijatelj njihove veze? - pitao je Darko.

. Tripuju da svi hoće da ih unište i sruše. Oni aludiraju da je ceo svet protiv njih, a sami su sebi neprijatelji. Njegova majka, njegov otac, njena drugarica, oni su sami sebi neprijatelji. Ja ih komentarišem jer dobijem pitanje i jer su tema, a ja podržavam njihovu vezu jer Anita pokazuje stvari o kojima sam ja pričao i kako se ponašala napolju. Luka ima kompleks od mene jer stalno prebacuje mene i niej siguran da je završila sa mnom - komentarisao je on.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A. Nikolić