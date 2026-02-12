Nažalost, postala si marioneta: Janjuš ponovo ponižava Kačavendu, ona ubeđena da se Miki i on bore oko nje! (VIDEO)

Žestoko!

U toku je emisija "Gledanje klipova", a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Mileni Kačavendi.

- Više je granica pređena kad je u pitanju odnos mene i Mikija. On je danas rekao da misli da Janjuš ima veće emocije nego on. Ja se ograđujem, ispada kad slušam kao neka budala koja čeka ko će da je smuva. Ja sam se ogradila od Mikija i ćao amore - rekla je Milena.

- Ima, zrelije nego ja. Ja sam se izjasnio na početku, ne gajim emocije na duže stase. Očigledno je bilo na snimku da su postojale emocije, imali smo prisan odnos, ali smo shvatili da nećemo dalje da ne bi bila ponižena žena. Ja nisam bio sa njom, nije ponižena - rekao je Miki.

- On je danas rekao da su malo bliže i intimnije pričali i da je on tako shvatio. Ja nisam ustala i rekla da sma zaljubljena, da bi on meni posle tri dana rekao da mu se skinem sa grbače. Ovde ispadam kao neka marioneta koj ačeka ko će sa njom u vezu da uđe - rekla je Milena.

- Nažalost je ispalo da si marioneta, pa i Anđelova ista. Dala si svima za pravo da komentarišu sve - rekao je Janjuš.

- Mislim da ste se svi zaneli - rekla je Kačavenda.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić