AKTUELNO

Zadruga

ON JE UHODA I SNAJPER! Vanja Živić rastavila Bebicu na atome, a onda dokusurila Teodoru: Iskoristila si Takija, a sad bi da se ogradiš! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Žestoko!

Vanja Živić počela je podelu budžeta, pa je prvi srednji budžet dala Milosavi Pravilović.

- Srednji budžet ide Milosavi, ti si meni jako draga osoba, pored toga što si bila bliska sa Jocom, očekivala sam da ćeš biti vođa. Moje mišljenje je najbolje moguće, jedna jako mudra žena, ozbiljan si šoumen, ozbiljna zverina, sva si vrckasta i slaka, ja te gotivim - rekla je Vanja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Za Teodoru i Bebicu mali budžeti. Za Bebicu mislim da nisi normalan, najgore moguće mišljenje o tebi imam, učesnik si Marka Đedovića ali neuspešan učenik. Opraštaš moguće i nemoguće, ti si uhoda i snajper. Voliš tu Teodoru ali na neki bolestan način. Što se tiče Teodore, već sam ti rekla šta mislim, ti ne biraš sredstvo da dođeš do cilja, ti si Takija iskoristila za ulazak ovde, a sad se ograđuješ, hoćeš da ga tužiš. Taki je gospodin, on nikad ne bi izneo stvari o tebi da niste čačnuli Maju. Vi ste kao creva, kao neke vucibatine koje se vuku po kući - rekla je Vanja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Bile su utorak devojke, a ona bi da bude princeza: Vanja i Boginja udruženim snagama razvalile Teodoru zbog odnosa sa Filipom! (VIDEO)

Domaći

KAO DA SAM GA JA PRAVIO! Taki Marinković podržao Đukića i Maju, a onda raskrinkao Teodoru: Ako je on šutne, OTIŠLA JE NIZ DUNAV

Zadruga

TI SI PATRIK ZVEZDA, POTPUNO PRAZAN: Vanja Prodanović rastavila Bebicu na činioce, Dača rešio da raskrinka najveće licemere među učesnicima: Žalite mi

Zadruga

'ON JE LJUDSKA LJIGA!' Vanja Živić na žestoko oplela po Ivanu, njegov prijatelj odmah stao u zaštitu! ŠOK! (VIDEO)

Zadruga

Ovo je umetnost što je ona napravila! Kačavenda ironijom pregazila Teodoru, pa Janjuš žestoko izgrdio Filipa: Ako si krenuo u odnos trebao si da... (V

Zadruga

Gleda me dok se on kupa: Marko Zec žestoko pecnuo Bebicu i Teodoru, Delićeva pozelenela! (VIDEO)