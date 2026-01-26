ON JE UHODA I SNAJPER! Vanja Živić rastavila Bebicu na atome, a onda dokusurila Teodoru: Iskoristila si Takija, a sad bi da se ogradiš! (VIDEO)

Žestoko!

Vanja Živić počela je podelu budžeta, pa je prvi srednji budžet dala Milosavi Pravilović.

- Srednji budžet ide Milosavi, ti si meni jako draga osoba, pored toga što si bila bliska sa Jocom, očekivala sam da ćeš biti vođa. Moje mišljenje je najbolje moguće, jedna jako mudra žena, ozbiljan si šoumen, ozbiljna zverina, sva si vrckasta i slaka, ja te gotivim - rekla je Vanja.

- Za Teodoru i Bebicu mali budžeti. Za Bebicu mislim da nisi normalan, najgore moguće mišljenje o tebi imam, učesnik si Marka Đedovića ali neuspešan učenik. Opraštaš moguće i nemoguće, ti si uhoda i snajper. Voliš tu Teodoru ali na neki bolestan način. Što se tiče Teodore, već sam ti rekla šta mislim, ti ne biraš sredstvo da dođeš do cilja, ti si Takija iskoristila za ulazak ovde, a sad se ograđuješ, hoćeš da ga tužiš. Taki je gospodin, on nikad ne bi izneo stvari o tebi da niste čačnuli Maju. Vi ste kao creva, kao neke vucibatine koje se vuku po kući - rekla je Vanja.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

