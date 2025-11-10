TI SI PATRIK ZVEZDA, POTPUNO PRAZAN: Vanja Prodanović rastavila Bebicu na činioce, Dača rešio da raskrinka najveće licemere među učesnicima: Žalite mi se, a onda me nazivate poltronom (VIDEO)

Naredni koji je izneo svoje mišljenje na temu najvećih poltrona bio je Sale Luks.

- Poltroni se klasifikuju uvek, svuda su. Mala Rada trči svuda, sve grli i ljubi, a ne vidi da ljudi prevrću očima kada je vide, što je činjenica. Naravno Bebica je takođe tu, a Babejićeva je na trečem mestu - rekao je Luks.

- Bebica je najveći poltron. Ti si na granici sa smešnom pojavom. Ti si Patrik Zvezda, potpuno isprazan. Čekaš da ti neko da ideju, kako bi oformio svoj stav, uvek se kačiš za bitne rijaliti igrače. Dušica je na drugom mestu, preveliki si poltron. Treća osoba je Rada, uvek gleda da bude u društvu bitnih rijaliti igrača i tu je gde je i kamera - kazala je Vanja Prodanović.

- Na prvom mestu je Ivan Marinković. Mislim da si Anelin, Lukin i Matorin poltron. Aneli si prozivao u prošlim sezona, nema šta nisi izgovarao na njen račun. S Lukom si imao najveći okršaj, a sad ga nazivaš kumom. S Matorom si se svađao, a sada si među njenim najvećim poltronima. Na drugom mestu je Luka, koji je stavio svoju porodicu na drugo, a Anelinu na prvo mesto. Na trećem mestu je Aleksandra Babejić - rekla je Vanja Živić.

- Mnogi ste dolatili kod mene, da mi se požalite i da mi se jadate, a onda govorite kako sam ja nečiji poltron. Da li ja vama dajem dobre ili loše savete, to je vaša stvar, ali ja ovde nikog ne jurim, da se razumeo. Mića se ovde pokazao kao najveći poltron. Po svaku cenu si branio porodicu Ahmić. Nerio je potvrdio neke morbidnosti unutar porodice Ahmić, a tu si ćutao. Ćutao si kada se pričalo da je Karić slao poruke Aniti, Matorinoj bivšoj ženi, a kada se pričalo da je Anđelo pisao Milici Veličković, onda si skakao kao oparen. Na drugom mestu je Bebica. Bebice, stvarno si se pokazao kao veliki poltron, to je činjenica. Asminu i Mileni ništa nisi zamerio kada su rekli isto što i ja, jer ti je najlakše da meni svašta izgovoriš, ali dobro. Zvao si me na veridbu, ja sam radio sa tobom tajni zadatak da bi ti verio Teodoru, a posle si mi svašta rekao, kad sam ti nešto zamrio - kazao je Dača.

- Baš sam ti zato rekao da si go*narko - dodao je Bebica.

- U nameri da od Teodore oteraš sve prijatelje, ti ćeš ostari bez prijatelja. Na trećem mestu je Ivan Marinković. On je ispao poltron kada je ovde došla informacija da je Karić pisao Matorinoj bivšoj. Ivane, ti si tu pogrešio jer nisi ustao da izgovoriš svoje mišljenje. Što se tiče Milice Veličković, predstavljaljala je sebe najvećom žrtvom, a onda smo saznali da je ovde sa Anđelom razmenjivala poruke u se*sualnom kontekstu. Mislim da si ispao veliki poltron, pokazale su brojne situacije da je tako. Naravno, - rekao je Dača.

