Ovo je umetnost što je ona napravila! Kačavenda ironijom pregazila Teodoru, pa Janjuš žestoko izgrdio Filipa: Ako si krenuo u odnos trebao si da... (VIDEO)

Žestoko!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari "Elite" večeras biraju između Filipa Đukića i Teodore Delić, a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Marku Janjuševiću Janjušu.

- Ja o vezi ne razmišljam, samo se*s. Ja mogu do kraja život da budem slobodan. Njih dvoje su se najviše zaigrali u rijalitiju. Teodora se najviše zaigrala sa Bebicom. On nikad nije imao grešku, ne vidim da si nekome pružio pažnju. Ona ti već tri godine daje neki crv sumnje. Posle par dana počela je da flertuje sa drugim čovekom. Ona mene nijednom nije uvredila iako sam se svađao sa njom. Odnos koji je imala sa Filipom je nažalost prekinut nasilno. Ja imam opravdanje tvog reagovanja, ali ne na spavanju. Sve ostalo između vas je neprirodan odnos. Neprirodan odnos je kad ste u vezi, a vaše porodice nisu za to i to je veliki greh. Teodora i dalje ne pruža dopvoljno ljubavi i nije srećna u ovom odnosu. Kao da sediš pored nekoga koga ne možeš očima gledati. On je opsednut sa tobom i izdvaja te od svih ljudi, a ti ne daješ ni jedan gram. Sklonio te sa krivog puta kojim bi ti sigurno otišla nakon Elite. Filip se takođe zaigrao sa Teodorom. Ne mogu da verujem da se baš njemu svidi zauzeta devojka. Ako si krenuo u odnos trebao si da nastaviš, a ne da odustaneš tako lako. Ti si ušao u ovaj bedak! Jedino si tu grešku napravio, a ove druge greške nisu. Nemam ja u tebi nikakvu ljutnju niti bilo šta. Ti i Luka ste isti! Oni su ostali na nivou drugarstva sa 17 godina. Ispostavilo se da nisu drugovi i prijatelji. Ja ćiu poslati Teodoru - rekao je Janjuš.

- Ona je devojka umetnica. Umetnost je napraviti sve ovo što je ona napravila. Jedino je on shvatio gde je grešio i pokušao je da izmeni. Što se Takija tiče mislim da matorom dripcu ovo i odgovara jer ga nema u medijima dugo. Vokabularno je toliko ojačala i osnažila, pa je ušla i u sistem provokatora. Ja njoj nemam šta da zamerium. Bitno je da je ljubav tu i da se ona drži po svaku cenu kao žena. I ja bih volela da imam pratnera koji bi iči iskopao ako ja nešto loše uradim. Nju i Filipa su povezale tetovaže. One njene suze su pokazale da se ona iskreno kaje. Ponovo će doći veridba i živeće srećno i dugovečno. Moje pravo mišljenje o njoj je ve što je Uroš rekao od a do š. Filipe, mislimd a ti svoje greške odlično znaš. Ništa ti ne zameram, zaš dobro šta trebaš da radiš. Drago mi je da ste se ti i Boginja zbližili. On kad se napije može svaku u krevet da odvede - rekla je Milena.

Autor: A.Anđić