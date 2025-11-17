AKTUELNO

NEĆEŠ BITI BOLJA BEZ BEBICE! Matora razmrdala Teodoru, pa joj poručila: Nisi zaljubljena u Filipa! (VIDEO)

Žestoko!

Jovana Tomić Matora nastavila je da deli male budžete učesnicima. Ona je dala mali budžet Sofiji Janićijević, Teodori Delić i Dači Virijeviću.

- Van Terze i svega, ti si osoba sa kojom se ja ne bih družila, ti si osoba cilj opravdava sredstva. Putevi nam se razilaze, volim što nemaš potrebu da mi podilaziš, ali neću da pričam kako si okej, da mislim da si okej osoba, družila bih se, mislim da si ispala ozbiljan lažov. Na stranu Milica, Terza, ispala si lažov. Treba da budeš svoja, svi imamo vrline, mane, a ti imaš rijaliti momenat da učestvuješ u pričama, da baciš rovca, a možeš da okreneš priču sa bilo kim, pristrasna si - rekla je Matora kad je podelila matori budžet Sofiji.

- Zameram ti jer ti i ja nismo imali sukob konkretan, a ti imaš u sebi da ponižavaš ljude i da ih vređaš možeš sve to da kažeš bez unižavanja. Nekad budeš mrzovoljna, mislim da si toliko nezadovoljna bila svojim odnosom da si sve frustracije lečila tako da izvređaš nas sve. Ne mislim da ćeš biti bolja bez Bebice, hvališ se da si koketna, lepo je to ali ne kad si u vezi. Ne mislim da si se zaljubila u Filipa već da si htela samo da izađeš iz veze sa Bebicom - rekla je Matora za Teodoru.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

