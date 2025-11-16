Bile su utorak devojke, a ona bi da bude princeza: Vanja i Boginja udruženim snagama razvalile Teodoru zbog odnosa sa Filipom! (VIDEO)

Žestoko!

U toku je emisija "Nominacije", a takmičari večer biraju između Teodore Delić i Filipa Đukića. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Vanji Prodanović.

- Ja ne menjam svoje iskaze kad mi situacija ne ide po loju i kad dođe do ljuljanja mog ega. Sve najbolje o Filipu, ali mislim da je malo otišao u ekstrem sa tom dinamikom. Nas je sve više, pričamo da je dobro stilozovan i super za bleju, a on za svkau kaže da je fizički dobra. Meni je Teodora skroz kul, dobro smo komunicirale. Lično sam osetila od starta mrlju sujete i želju da me loše provači. Postupak je loš, ali niko nije stavio akcenat na nepoštovanje partnera sa Asminom. Meni je to u mojim očima izgledalo ružno, a Nenad je to gledao sa stolice. Meni nije shvatljivo kako je on preko toga mogao da pređe. Ne dopada mi se jer si nevaspitana. Više gneva si nanela sebi svojom odbranom kad se sve izdešavalo lošim argumentima i priglupim odgovorima. Bebicu si dodatno ponizila svojom hladnokrvnošću. Ostaviću Filipa - rekla je Vanja.

- Sve sam rekla za Filipa i ništa ne bih dodavala. Smatram da je žensko u pitanju i da ovo radi bila bi najveća k*rvatina, kao i da je neki drugi muškarac, ali se on postavio ovako od početka i iskren je. Što se tiče Teodore prva me je ponižavala, uvek me je vređala prekoputa stola i napadala kako gledam u njih, a ustvari je ona gledala njega dva meseca. Mislim da ona ne može da se dogovori sama sa sobom ko joj se sviđa. Ova veza ne može da uspe, možda mesec dana. Ja mislim da je ona glupa i da ne zna da sastavi rečenicu. Ona je mutava, ima muško ponašanje. Moje psovke je zamerala, a ona se ponaša gore od mene i ima uličarsko ponašanje. Nema energiju, mrtva je. Dozvolila je da vređaju Bebicu da je svinja, a sad daje sve od sebe da smrša i obilazi po 300 krugova. On bi p*pišao sebe kad bi se pomirio, svi ljudi se sprdaju sa njim, a ona je sama dozvolila to. Mislim da bi ona spavala sa njim i imala odnose nego drži distancu da je ljudi ne bi prozivali, a izj*bala bi se sa njim na keca. Bile su utorak devojke, a ona hoće da bude princeza. Šaljem nju, a ostavljam Filipa - govorila je Boginja.

Autor: A. Nikolić