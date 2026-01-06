Jesi li gradila karijeru da se ljudi sprdaju sa tobom? Janjuš žestoko prekorio Zoricu zbog lažnog prijateljstva sa Anom Ćurčić, Kačavenda odmah nastavila da rešeta (VIDEO)

Žestoko!

U toku je emisija "Pretres nedelje", a voditelj Milan Milošević dao je reč Marku Jaanjuševiću Janjušu kako bi prokomentarisao sukob Milene Kačavende i Zorice Marković.

- Mene je Ana prekinula tad kad sam krenuo da komentarišem, ali mislim da je nemoćna. Ona ovako ne bi zaradila ni dinar. Ako traži pare da bi pričala o haljinama i kremama, onda ne postoji razlog njenog ulaska. Kako je postavila nju kao kumu i nekoga ko će da je brani ako se ne znaju?! Zorica zbig rijalitija brani ljude, nema svoj stav. Ti si posle Elitovizije došla i rekla da su njih dve iste kako bi sebe oprala - rekao je Janjuš.

- Po njihovom zajedničkom druženju su iste, na to sam mislila - rekla je Zorica.

- Ana je ušla sa jeftinim performansom - rekao je Janjuš.

- Reci i kako ste se dogovorali da gazite Milenu - rekla je Zorica.

- Jeste, jeste, ti znaš - rekao je Janjuš.

- U sedmici ste se dogvarali - rekla je Zorica.

- Da je došla zbog tebe došla bi kod tebe, pa onda kod nje. Zorice ti si bila ranije strah i trepet, ali si izgubila svoje učešće. Svi se sprdaju sa tobom. Uroš se sprda sa tobom. Jesi li gradila karijeru da se ljudi sprdaju sa tobom? - rekao je Janjuš.

- Ona i Zorica su se dogovrile da ona bude neko ko će Anu da brani. Zorica se ukanalila. Do sada je zastupala Anu i govorila da će tek da priča, a sada se povlači iz tog sukoba. Sve što je Zoricas pričala, to je i Ana rekla. Verujem Đedoviću, on nikad ne laže. Ušla je zbog ove, a sad Kačavenda treba da je gazi. Ona je Urošu rekla da su iste. To znači da ako o Kačavendi ima najgore mišljenje ima i o Ani - rekla je Miljana.

- Ana najbolje zna da sa mnom u ratu kraja nema. Srđan se naljutio što njega nisam zvala kad su bile pretnje, a nisam da ne bi došlo do gradaskog rata! Propala zvezdo padalice! Ja sam tri godine na televiziji, gde je bre tih 1800 evra?! Dobro ti stoje Grofičine naočare. Gde joj je dete? Drugarica ti je kriminalac koja je čekićala ispred Roleksa - rekla je Kačavenda.

Autor: A.Anđić