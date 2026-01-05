AKTUELNO

Zadruga

Ima potpuni izostanak odgovornosti: Đedović prekorio Filipa zbog igranja sa devojkama, potpuno zauzeo njihovu stranu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Žestoko!

Marko Đedović gostovao je u studiju kod voditeljka Dušica Jakovljević. On je dao sud o ponašanju Filipa Đukića prema devojkama sa kojim je bio u Beloj kući.

Foto: TV Pink Printscreen

- On je nakon Teodore koristio Anitu, kao da mu je nešto proradio. On nije mogao i želeo da izađe sa Bebicom na kraj. Iskoristio je sve to da mu Anita priđe i da se skloni od Teodore. Anita je takva. Ona bi ušla u vezu sa njim, ušla bi u vezu i sa Anđelom. Filip se ponaša nezrelo za svoje godine. Ne možemo izbeći faktor televizije, to se dešava pred kamerama. Napolju je naravno da se gore dešava jer nema prisustvo kamera. Tamo se ništa ne dešava u odnosu na ono napolju. Napolju je ludilo. Imaš izlaske, se*s, drugu i alkohol, rokenrol... Filip ima potpuni izostanak odgovornosti od svega toga. Maja ne može da nastavi dalje sad. Kreće kinjenje, pasivna agresija... Svi su super dok se ne zaljube. Meni su i boju očiju hteli da menjaju. Nema promene, ili smo se našli ili nismo - rekao je Marko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li je to neko nepoštovanje? Ne verujem da neka devojka leže sa momkom sa kojim ne želi vezu - rekla je Dušica.

- Svaka pristaje na manje jer ne može da se odupe emocijama. On govori o Lores i verovatno je zaljubljen u nju. - rekao je Marko.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Sara Stojanović rangirala bivše momke iz Bele kuće: Nastao potpuni HAOS, Bora potpuno izgoreo od BESA (VIDEO)

Zadruga

Uhvatio si se za trofaznu struju: Maja najavila Filipu haos, sa njom neće moći kao sa utorak devojkama! (VIDEO)

Zadruga

Neočekivano: Miki potpuno zauzeo Ivanovu stranu, pa najavio obračun sa Pejom: Svi čekaju Jovanovu reakciju (VIDEO)

Zadruga

On je sebe ponizio što je bio sa mnom! Aneli ne odustaje od rata sa Asminom, ponovo udarila na njegovo očinstvo: Gazi preko mrtvih zbog žena! (VIDEO)

Zadruga

Bez dlake na jeziku: Gastozova drugarica urnisala Anđelu zbog nepoštovanja, za njihovu vezu nema jednu lepu reč! (VIDEO)

Domaći

Nikada mu ne bih oprostila prevaru: Katarina Grujić otkrila zbog čega nije sa Gobeljićem na moru, uputila devojkama ŠOK poruku u vezi sa njim!