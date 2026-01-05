Ima potpuni izostanak odgovornosti: Đedović prekorio Filipa zbog igranja sa devojkama, potpuno zauzeo njihovu stranu (VIDEO)

Žestoko!

Marko Đedović gostovao je u studiju kod voditeljka Dušica Jakovljević. On je dao sud o ponašanju Filipa Đukića prema devojkama sa kojim je bio u Beloj kući.

- On je nakon Teodore koristio Anitu, kao da mu je nešto proradio. On nije mogao i želeo da izađe sa Bebicom na kraj. Iskoristio je sve to da mu Anita priđe i da se skloni od Teodore. Anita je takva. Ona bi ušla u vezu sa njim, ušla bi u vezu i sa Anđelom. Filip se ponaša nezrelo za svoje godine. Ne možemo izbeći faktor televizije, to se dešava pred kamerama. Napolju je naravno da se gore dešava jer nema prisustvo kamera. Tamo se ništa ne dešava u odnosu na ono napolju. Napolju je ludilo. Imaš izlaske, se*s, drugu i alkohol, rokenrol... Filip ima potpuni izostanak odgovornosti od svega toga. Maja ne može da nastavi dalje sad. Kreće kinjenje, pasivna agresija... Svi su super dok se ne zaljube. Meni su i boju očiju hteli da menjaju. Nema promene, ili smo se našli ili nismo - rekao je Marko.

- Da li je to neko nepoštovanje? Ne verujem da neka devojka leže sa momkom sa kojim ne želi vezu - rekla je Dušica.

- Svaka pristaje na manje jer ne može da se odupe emocijama. On govori o Lores i verovatno je zaljubljen u nju. - rekao je Marko.

Autor: A.Anđić