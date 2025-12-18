Sara Stojanović rangirala bivše momke iz Bele kuće: Nastao potpuni HAOS, Bora potpuno izgoreo od BESA (VIDEO)

Žestoko!

Sara Stojanović rangirala je sve bivše momke iz Bele kuće, pa je zbog toga ušla u sukob sa Ivanom Marinkovićem i Borom Santanom.

- Verujem da bi on bio broj jedan da sam bila sa njim u vezi. Janjuša stavljam na poslednje mesto - rekla je Sara.

- Kaže na petom mestu je Bora, a najbolji prema njoj je bio Ivan, Anđelo, Sale... Devojko, teraj se u pi*ku materinu - rekao je Ivan.

- Ja sa Anđelom nisam bila u vezi i ne znam kakav je u vezi - rekla je Sara.

- Rekla za Boru da je go*no smrdljivo - vikao je Ivan.

- Ja sam te uveo ovde! Šta su ti radili Ivan i Sale? Ja sa ztobom nisam bio u vezi tad! - vikao je Bora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić