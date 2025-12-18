AKTUELNO

Zadruga

Sara Stojanović rangirala bivše momke iz Bele kuće: Nastao potpuni HAOS, Bora potpuno izgoreo od BESA (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Žestoko!

Sara Stojanović rangirala je sve bivše momke iz Bele kuće, pa je zbog toga ušla u sukob sa Ivanom Marinkovićem i Borom Santanom.

- Verujem da bi on bio broj jedan da sam bila sa njim u vezi. Janjuša stavljam na poslednje mesto - rekla je Sara.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kaže na petom mestu je Bora, a najbolji prema njoj je bio Ivan, Anđelo, Sale... Devojko, teraj se u pi*ku materinu - rekao je Ivan.

- Ja sa Anđelom nisam bila u vezi i ne znam kakav je u vezi - rekla je Sara.

- Rekla za Boru da je go*no smrdljivo - vikao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam te uveo ovde! Šta su ti radili Ivan i Sale? Ja sa ztobom nisam bio u vezi tad! - vikao je Bora.

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Najskandalozniji detalji iz Bele kuće: Uroš i Dača obelodanili sočne tračeve, odnos Bebice i Teodore do kraja RASKRINKAN! (VIDEO)

Farma

OPŠTI HAOS! Ena kipti od besa, krenula na Božu, on gori od ljubomore jer je spavala pored Conje (VIDEO)

Pinkove Zvezde

Jovana Stošić raspametila Desingericu: Zbog njegovog glasa nastao opšti haos, pljušte prozivke (VIDEO)

Zadruga

Karambol u Eliti: Stefani i Munjez u nikad brutalnijem klinču, tresu se zidovi Bele kuće! (VIDEO)

Zadruga

Ne štedi reči! Stanić kipti od besa, urnisao Luksa: Seljaci su za njega gospoda! (VIDEO)

Zadruga

Haos u Odabranima! Bora zaurlao na Anastasiju, neće da čuje za nju: Ova mala klošarka što smrdi na pohovane piliće! (VIDEO)