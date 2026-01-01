Uhvatio si se za trofaznu struju: Maja najavila Filipu haos, sa njom neće moći kao sa utorak devojkama! (VIDEO)

Žestoko!

Maja Marinković upozorila je Filipa Đukića da nakon poljupca sa njom neće tako lako da prođe, kao što je prošao sa ostalim devojkama.

- Mene nemoj da upoređuješ sa ovima. Zna on odlično da se uhvatio za trofaznu struju - rekla je Maja.

- Vreme je da se uozbiljiš, Maja je devojka za tebe - dodao je Uroš.

- Šta vićeš "jao"? Pa je l' si drugima tako vikao? Nisi jer su skrndelji. Šta ja da radim sa ovim čovekom? - govorila je ona.

- Koliko se ložiš na Maju od 1 do 10? - upitao je Stanić.

- Devet - rekao je Filip.

- Aha, devet? Šta fali za deset? Ona za stolom šriča da ima nešto u podsvesti, prevarant jedan, kao što je napisao scenario. Provalila sam ga ja - govorila je Maja.

Autor: A. Nikolić