Sam si kriv, misliš samo ku*cem! Aneli ne može da sakrije ljubomoru na Jovanu, pa žestoko udarila na Janjuša: Otišao si odmah sa njom i pravio joj dete! (VIDEO)

Žestoko!

U toku je emisija "Pretres nedelje", a voditelj Milan Milošević dao je reč Jovani Cvijanović.

- Za Aneli mi je pričao sve najgore. Jednom mi je poslao poruku: "Kad imaš suđenje sa onom budalom? Ajde dođi kod mene, ponesi stvari da te spremim". Što bih peglala majice nekome s kim se viđam jednom sedmično? Ja sam prestala da ga volim kad sam čula šta priča o meni i kako manipuliše. Znam šta mi je rekao pred ulazak. Rekao je da će se svima naj majke koji su ga dirali u sedmici, uključujući MIlenu, Aneli i Bebicu - rekla je Jovana.

- Mene zanima samo da je on odmah nakon sedmice otišao sa Jovanom i da joj je pravio bebu, to mi je jako čudno - rekla je Aneli.

- Nije mi pravio bebu, nego se nismo pazili - rekla je Jovana.

- Da l' su bili u vezi mene ne interesuje. Sam je on kriv što je sebi dozvolio da se nakon prijave ponovo viđa sa njom. Samo misliš ku*cem! - rekla je Aneli.

- Bio je dobar se*s, ne mogu da lažem - rekao je Janjuš.

- Ona i ja smo stalno bile na liniji, i jeste mi rekla da su bili u ljubavnom odnosu. Ja sam uvek videla između njih hemiju. Jovana je bila iskrena u odnosu sa Janjušem. Neka žene čuvaju svoje muževe, a oženjeni nek paze šta rade. Što si se viđao sa njom? Ona i dalje ima emociju prema njemu zato je ovako suzdržana. Ja sam Janjuša pitala za Tršić - rekla je Maja.

