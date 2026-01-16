Ti si jedna nula od žene: Aneli na stubu srama zbog pijanog ponašanja i spopadanja Janjuša, Alibaba je zgazio! (VIDEO)

Žestoko!

U toku je emisija "Gledanje snimaka" voditeljka Ivana Šopić najavila je novi snimak, a takmičari "Elite" imali su priliku da vide kako su Aneli Ahmić i Marko Janjušević Janjuš bili bliski tokom žurke.

- Ja kad gledam meni je ovo baš simpatično i malo me je podsetilo na sedmicu kad smo bili zajedno. Ja sam se smejala... Ne znam šta je meni palo na pamet da pominjem Draganu i posteljinu, toga se ni ne sećam. Ne sećam se pušionice i to ne bih volela ni da vidim. Meni je jako zanimljivo i ovo bih stavila u smešne klipove. Nije mi neki blam, a inače se zgrožavam nekim svojim postucima. Janjuš prebaci na sprdnju, pa sa njim to izgleda drugačije - rekla je Aneli.

- Zamisli žena sa 37 godina koja ima ćerku kod kuće od pet godina ovako drži čašu vina i hoda i lupa gluposti. Ona treba da kaže da ju je sramota što ovo radi jer je majka i došla je na televiziju da predstavi sebe kao moralnu i samohranu majku, a predstavlja se kao zadnja smećarka. Sve što je za normalne žene nenormalno za nju je normalno. Ja samo želim da vidim još klipova, pa da komentarišem iskrenije - dodao je Asmin.

- Bude mi simpatično na momente, ali ovo sve što je Asmin rekao sam ja rekla Viktoru od reči do reči. Ja sam sedela u pušionici, dozvoljavala je da je Asmin hvata, bale su joj išle, a ona ga ljubi. Ono što ti pišu u čestitkama za manje alkohola treba toga da sedržiš zbog deteta. Asmin ima pravo da te izvređa jer si jedna nula od žene. Imam toliki gnev kad je vidim da se ovako podlo smeje, umesto da sedi i ćuti, a njoj je smešno - komentarisala je Mina Vrbaški.

- Kako ti sa mnom planiraš sudski da se raspravljaš oko deteta? - pitao je Asmin.

- Ja ne želim njemu da odgovaram, on je izgoreo od ljubomore i Janjuš ga najviše boli - dodala je Aneli.

- Ja propadam od sramote - rekao je Asmin.

- Onda sedi i pokri se ušima. Ja njega najbolje znam i znam kad izgori od ljubomore, a kad komentatiše nešto. Vi ne morate meni da verujete, ali ga ja najbolje poznajem. Ti si jedan kompleksaš koji je jako ljubomoran i želi da se svi vrti oko tebe, a ja ti neću dati da se ja vrtim oko tebe. On ne bi dao reakciju da njega boli k*rac. Smeće jedno raspalo! Ja znam što sam spustio loptu i spuštaću je do kraja sa njim jer to mogu - pričala je Ahmićeva.

Autor: A. Nikolić