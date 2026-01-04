Ne može da sakrije ljubomoru: Alibaba svim silama nagazio Đukića zbog Maje, njemu pukao film! (VIDEO)

Žestoko mu odbrusio!

U toku je emisija ''Igra istine'', a Aneli Ahmić postavila je pitanje Filipu Đukiću.

- Filipe, šta ste sada ti i Maja pričali. Da li postoji mogućnost i ikakav prostor da budete u vezi? - upitala je Aneli.

- Za sad ne jer oboje nismo u vezi, ali ništa ne tvrdim i ne obećavam. Ja znam kakva je ona u vezi i ona zna kakav sam ja, to ne ide takav spoj. Ja da moram da pazim gde ću da sednem i ostalo, to ne mogu stvarno i imam traumu od tih stvari. Maja je već sad rekla da nije prvi put bio, tako da mi nismo u običnoj šemi - rekao je Filip.

- Znači vi ste nas svi lagali? Kakav si ti čovek koji je to rekao Aniti? - upitao je Alibaba.

- Ja sam ispao indijanac i rekao Aniti, ali kada sam već tad ispao indijanac onda nisam hteo da opet ponizim Maju - rekao je Filip.

- Ko će bre vama više išta da veruje? - upitao je Ivan.

- Ti si nju najstrašnije isponižavao sada, ti imaš jeftine fore - rekao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić