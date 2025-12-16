AKTUELNO

Zadruga

Žena koja nije vredna me šalta i ponižava: Luki prekipelo, Aneli ne želi da vidi ni na mapi! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Odbrusio!

U toku je "Igra istine" u Beloj kući, a Nenad Macanović Bebica postavio je pitanje Anđelu Rankoviću.

- Da li te je više pogodilo jer je Mina dobra sa Anitom ili jer je dozvolila da spava u krevetu pored tebe? - pitao je Bebica.

pročitajte još

SADA JE SVE JASNO: Anita otkrila kako je protekla noć u izolaciji sa Lukom, Aneli sve vreme guta knedle (VIDEO)

- Nije me toliko pogodilo druženje sa Anitom, koliko nije objasnila ono što misli. Mina je na anketi rekla da Anita priča istinu zbog Filipa, a kad je za mene rekla prebacila se na Milicu. Znači imala je osnovu to da kaže, a nije nego je dopustila da dođe do naše svađe. Pitanje za Luku, da li ti je žao Aneli? - govorio je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Osećam sve veći bes iz dana u dan. Jeste mi žao, ali smatram da sam dosta sebe dao. Ja sebe smatram iznad Asmina, a dopustio sam da je on 500 stepenika iznad mene. Ja sam dopustio ženi koja nije vredna da me šalta i ponižava. Mene to više ne zanima, dosta sam ćutao. Uživam trenutno, otvoren sam za sve i uživam da se družim sa svima - rekao je Luka.

pročitajte još

NAŠAO NASLEDNIKA: Anđelo sebi zadao ozbiljan zadatak, nakon Elite se ŽENI, a Muratu prepušta sve devojke Beograda (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Mogu da me podrže ili da se pomere: Gastozu prekipelo, žestoko zapušio usta Anđeli i Kariću (VIDEO)

Zadruga

'NEKA ME NE MEŠAJU U NJIHOVE RATOVE!' Đedović odbrusio Matoroj i Anđelu, smatra da je njihov odnos SMEJURIJA, Matora mu se IZVINILA: Ne želim da ovo o

Zadruga

'NE DOZVOLJAVAM DA MI VREĐA MAJKU!' Anđelo ŽESTOKO opleo po Matoroj, ona ga totalno razbucala: On je jedna PRODANA DUŠA, ne PREZA ni oko čega! (VIDEO

Zadruga

Ne može više da glumi žrtvu: Luki prekipelo, žestoko odbrusio Aneli pred! (VIDEO)

Zadruga

'SIGURNO NEŠTO KRIJE!' Taki sumnjičav u Sitino izlaganje, smatra da dosta stvari PETLJA kako bi odbranila Aneli, pa se dotakao Alena: Kućni prijatelji

Domaći

Bilo je i gorih koji su završili ispred mene: Janjuš smatra da je zaslužio bolji plasman u superfinalu, otkrio da li se čuo sa Aneli! (VIDEO)