Žena koja nije vredna me šalta i ponižava: Luki prekipelo, Aneli ne želi da vidi ni na mapi! (VIDEO)

Odbrusio!

U toku je "Igra istine" u Beloj kući, a Nenad Macanović Bebica postavio je pitanje Anđelu Rankoviću.

- Da li te je više pogodilo jer je Mina dobra sa Anitom ili jer je dozvolila da spava u krevetu pored tebe? - pitao je Bebica.

- Nije me toliko pogodilo druženje sa Anitom, koliko nije objasnila ono što misli. Mina je na anketi rekla da Anita priča istinu zbog Filipa, a kad je za mene rekla prebacila se na Milicu. Znači imala je osnovu to da kaže, a nije nego je dopustila da dođe do naše svađe. Pitanje za Luku, da li ti je žao Aneli? - govorio je Anđelo.

- Osećam sve veći bes iz dana u dan. Jeste mi žao, ali smatram da sam dosta sebe dao. Ja sebe smatram iznad Asmina, a dopustio sam da je on 500 stepenika iznad mene. Ja sam dopustio ženi koja nije vredna da me šalta i ponižava. Mene to više ne zanima, dosta sam ćutao. Uživam trenutno, otvoren sam za sve i uživam da se družim sa svima - rekao je Luka.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić